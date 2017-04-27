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۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرد:

تلاش برای تعادل جنسیتی در عرصه‌های سیاسی‌ و اجتماعی

تلاش برای تعادل جنسیتی در عرصه‌های سیاسی‌ و اجتماعی

مشهد- معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ارتقای جایگاه زنان با ایجاد تعادل جنسیتی در عرصه های مختلف یکی از مهمترین رویکردهای دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در کارگروه تخصصی اجلاس وزرای امور زنان کشور های اسلامی که در محل هتل پارس مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با برقراری تعادل جنسیتی زنان و مردان در عرصه های مختلف به عنوان یکی از وظایف نهادهای مسئول، جایگاه زنان ارتقا می یابد.

وی افزود: با توجه به اینکه مسئله خانواده محوری و تحکیم بنیان خانواده در همه برنامه ها و قوانین کشور مورد توجه قرار گرفته، دولت یازدهم هم به این موضوع توجه ویژه ای کرده است.  

معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور به برخی اقدامات دولت در ارتباط با ارتقای جایگاه زنان اشاره کرد و گفت: ایجاد زیر ساخت های لازم برای کار و زندگی، ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای زنان سرپرست خانوار و تلاش برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله این اقدامات بوده است.

وی برقراری نظام حمایت از خانواده و اصلاح قوانین مرتبط را یکی از مهمترین اقدامات در حوزه زنان برشمرد و خاطرنشان کرد: لایحه کاهش ساعت کار زنان با شرایط خاص از جمله افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه هم با پیگیری های دولت و در راستای ارتقای جایگاه زنان به نتیجه رسید.

مولاوردی به موضوع برگزاری اجلاس وزرای امور زنان کشورهای اسلامی هم اشاره کرد و گفت: همکاری کشورهای اسلامی می تواند در رشد و ارتقای برنامه ها و نیز حصول نتایج بهتر، تاثیر بسزایی داشته باشد که امیدواریم این مهم مورد توجه قرار گیرد.

مولاوردی با بیان اینکه همکاری همگان برای پیشبرد سیاستهای خانواده الزامی است، خاطرنشان کرد: سیاست های اجتماعی باید با هدف ارتقای جایگاه زنان و بر اساس نیازهای جوامع مختلف نظیر عشایری، روستایی، شهری و فرهنگی تنظیم شود.

کد مطلب 3963715

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