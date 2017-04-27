به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در کارگروه تخصصی اجلاس وزرای امور زنان کشور های اسلامی که در محل هتل پارس مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با برقراری تعادل جنسیتی زنان و مردان در عرصه های مختلف به عنوان یکی از وظایف نهادهای مسئول، جایگاه زنان ارتقا می یابد.

وی افزود: با توجه به اینکه مسئله خانواده محوری و تحکیم بنیان خانواده در همه برنامه ها و قوانین کشور مورد توجه قرار گرفته، دولت یازدهم هم به این موضوع توجه ویژه ای کرده است.

معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور به برخی اقدامات دولت در ارتباط با ارتقای جایگاه زنان اشاره کرد و گفت: ایجاد زیر ساخت های لازم برای کار و زندگی، ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای زنان سرپرست خانوار و تلاش برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله این اقدامات بوده است.

وی برقراری نظام حمایت از خانواده و اصلاح قوانین مرتبط را یکی از مهمترین اقدامات در حوزه زنان برشمرد و خاطرنشان کرد: لایحه کاهش ساعت کار زنان با شرایط خاص از جمله افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه هم با پیگیری های دولت و در راستای ارتقای جایگاه زنان به نتیجه رسید.

مولاوردی به موضوع برگزاری اجلاس وزرای امور زنان کشورهای اسلامی هم اشاره کرد و گفت: همکاری کشورهای اسلامی می تواند در رشد و ارتقای برنامه ها و نیز حصول نتایج بهتر، تاثیر بسزایی داشته باشد که امیدواریم این مهم مورد توجه قرار گیرد.

مولاوردی با بیان اینکه همکاری همگان برای پیشبرد سیاستهای خانواده الزامی است، خاطرنشان کرد: سیاست های اجتماعی باید با هدف ارتقای جایگاه زنان و بر اساس نیازهای جوامع مختلف نظیر عشایری، روستایی، شهری و فرهنگی تنظیم شود.