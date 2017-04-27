به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، احمد الطیب شیخ الازهر گفت: موضوع صلح با وجود همه آنچه درباره آن گفته شده است به نظر می رسد که هنوز به بحث و تحلیل نیاز دارد و گویا شبیه معماست.

وی افزود: همه آنچه اسلام درباره صلح گفته است همانند آن را مسیحیت و یهودیت گفته است. اسلام آخرین حلقه زنجیره ادیان آسمانی است، تمام ادیان بر فضیلت‌های اخلاقی تاکید دارند. قرآن کریم به وجود اختلاف میان انسان‌ها در عقیده، رنگ و جنسیت آنها تاکید دارد و این اختلاف باید با آزادی اعتقادی همراه باشد. قرآن کریم چارچوب رابطه میان کسانی که تفکرات متفاوتی دارند به وسیله گفتگو و شناخت مشخص کرده است.

شیخ الازهر گفت: جنگ در اسلام ضرورتی است که از روی اجبار به آن روی می آوریم و جنگ در اسلام هجومی نیست بلکه دفاعی است. جنگ در اسلام برای دفع ظلم است. در اسلام به دفاع از مساجد بسنده نمی شود و شامل کلیساها و معابد یهودی نیز می شود.در متون مرتبط با دین اسلام بر آغوش باز این دین در برابر دیگران تاکید شده پس چگونه می‌توان گفت که این دین یک دین تروریستی است.

احمد الطیب بیان کرد: ادیان همگی از اتهام تروریسم مبرا هستند این اصرار برای باقی نگه داشتن اسلام به عنوان تنها زندانی در زندان اسلام هراسی چیست؟