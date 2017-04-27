انتخابات برای تعیین سرنوشت و تغییر احوالات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد ناظری ظهر امروز در یادواره شهیدان «علیرضا پرکاس» و «خانجان پایدار» روستای «حاج غلامعلی» شهرستان نیمروز که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و خانواده معظم شهدا برگزار شد، اظهار داشت: یادواره شهدا روحیه شجاعت، ایثار، جهاد و شهادت را درجامعه نهادینه می کند.

وی به اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد وگفت: همین ایستادگی ها واز خود گذشتگی ها که در نقطه نقطه دفاع مقدس خلق شد باعث اقتدار امروز ما شد.

وی با اشاره به اینکه راه شهادت و مجاهدت بسته نیست، افزود: دیشب جمعی از همرزمان عزیزمان در مرزبانی سیستان وبلوچستان جان خود را در طبق اخلاص نهادند و در برابر اشرار ایستادند و در راه دفاع از مرزها به شهادت رسیدند.

جانشین سپاه سلمان سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه شهدا به برگزاری یادواره ها نیازی ندارند، گفت: این ما هستیم که جهت زدودن زنگاره ها از قلوب ودلهایمان نیازمند چنین برنامه های فرهنگی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: یادواره شهدا به ما یادآوری می کند همانند شهدا از دشمن هراسی به دل راه ندهیم و خود وتوان خود را باور کنیم و در برابر دشمنان بایستیم وجهاد کبیر داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه قطعا مردم در انتخابات با روحیه انقلابی حاضر خواهند شد، تصریح کرد: مردم ما ان شاءالله به افرادی که دارای همتی بلند، آرمان هایی انقلابی و مدیر و مدبر باشند رأی خواهند داد.

ناظری ادامه داد: مردم انقلابی ما پایبند به استقلال سیاسی کشورشان هستند و ضمن توجه به استقلال سیاسی فریب شیوه های مختلف دشمن را که برای ضربه زدن به انقلاب و نظام برنامه ریزی کرده و می کنند را نخواهند خورد.