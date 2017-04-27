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۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۱۴

جانشین سپاه سلمان سیستان و بلوچستان:

انتخابات برای تعیین سرنوشت و تغییر احوالات مردم است

انتخابات برای تعیین سرنوشت و تغییر احوالات مردم است

زابل - جانشین سپاه سلمان سیستان وبلوچستان گفت: باید قدر این رخداد سیاسی را بدانیم‌ زیرا مشارکت در انتخابات حق هر شهروند برای تعیین سرنوشت کشورش است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد ناظری ظهر امروز در یادواره شهیدان «علیرضا پرکاس» و «خانجان پایدار» روستای «حاج غلامعلی» شهرستان نیمروز که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی و خانواده معظم شهدا برگزار شد، اظهار داشت: یادواره شهدا روحیه شجاعت، ایثار، جهاد و شهادت را درجامعه نهادینه می کند.

وی به اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد وگفت: همین ایستادگی ها واز خود گذشتگی ها که در نقطه نقطه دفاع مقدس خلق شد باعث اقتدار امروز ما شد.

وی با اشاره به اینکه راه شهادت و مجاهدت بسته نیست، افزود: دیشب جمعی از همرزمان عزیزمان در مرزبانی سیستان وبلوچستان جان خود را در طبق اخلاص نهادند و در برابر اشرار ایستادند و در راه دفاع از مرزها به شهادت رسیدند.

جانشین سپاه سلمان سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه شهدا به برگزاری یادواره ها نیازی ندارند، گفت: این ما هستیم که جهت زدودن زنگاره ها از قلوب ودلهایمان نیازمند چنین برنامه های فرهنگی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: یادواره شهدا به ما یادآوری می کند  همانند شهدا از دشمن هراسی به دل راه ندهیم و خود وتوان خود را باور کنیم و در برابر دشمنان بایستیم وجهاد کبیر داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه قطعا مردم در انتخابات با روحیه انقلابی حاضر خواهند شد، تصریح کرد: مردم ما ان شاءالله به افرادی که دارای همتی بلند، آرمان هایی انقلابی و مدیر و مدبر باشند رأی خواهند داد.

ناظری ادامه داد: مردم انقلابی ما پایبند به استقلال سیاسی کشورشان هستند و ضمن توجه به استقلال سیاسی فریب شیوه های مختلف دشمن را که برای ضربه زدن به انقلاب و نظام برنامه ریزی کرده و می کنند را نخواهند خورد.

کد مطلب 3963822

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