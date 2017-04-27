رها سازی ۳۱ کبک در زیستگاه های شهرستان مهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست آذربایجان غربی، کامران حسینی افزود: از ۳۱ کبک رهاسازی شده ۲۹ بال کبک توسط مأمورین یگان حفاظت این اداره از شکارچیان متخلف کشف شده بود.

وی گفت: دو کبک دیگر توسط دوستداران محیط زیست و حامیان حیات وحش تحویل این اداره گردیده بود که به مناسبت گرامیداشت روز زمین پاک در زیستگاه این پرنده رها سازی گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: کبک از پرندگان زیبا و خوش آوازی است که به علت شکار بی رویه صیادان تعداد آن در بعضی از مناطق کاهش یافته است. کبک را می توان در کویرها و دامنه های کوهها و صخره ها مشاهده و معمولاً از گیاهان شامل علفها و دانه های آنها، برگ گیاهان و میوه بوته ها بر اساس فروانی و دسترسی فصلی تغذیه می کند.

همچنین بر اساس اعلام حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی دو بطانه سنجاب از یک نفر فروشنده متخلف در ارومیه کشف شد.

سنجاب ها پس از انتقال به اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و اطمینان از سلامت آنها، در دره شهدا ارومیه که از زیستگاه های این حیوان در منطقه است رهاسازی شد.

سنجاب از جمله حیوانات جونده است که معمولا بر بالای درختان زندگی کرده و از مشخصات ظاهری آن می توان به دم بلند این حیوان اشاره کرد. این گونه معمولا از گردو، فندق، بلوط و میوه جات تغذیه می کند.