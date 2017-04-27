مسئولان باید از جنس باکری ها و شهید شفیع زاده ها باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیرعلی حاجی ‌زاده عصر پنج شنبه در یادواره سرلشگر شفیع ‌زاده فرمانده توپخانه‌ نیروی زمینی سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در مصلای امام خمینی(ره) تبریز اظهار داشت: ایران ۲۲۰ هزار شهید و ۵۰۰ هزار جانباز و جوانان مشتاق مدافع حرم مسیر انقلابی را انتخاب کرده اند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید با این سبک افراد را انتخاب کنند، ادامه داد: ما امروز اگر روحیه انقلابی شهدا را که امنیت پایدار، عزت و اقتدار ملی، دستیابی به فناوری روز را برایمان به ارمغان آوردند و باعث تبدیل تهدید به فرصت شدند را فراموش کنیم.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه ابراز داشت: اگر نگاه ما به غرب باشد باید کاسه گدایی دست بگیریم و همیشه عقب نشینی کنیم که در این صورت تحریم‌ها بیشتر می ‌شود.

دشمنان هر روز تحریم‌ ها را افزایش می دهد

حاجی زاده با تاکید بر اینکه ملت ما قطعا مسیر انقلابی را انتخاب خواهد کرد، ابراز داشت: باید با نگاه به سمت غرب کاسه گدایی دست گرفته و سرنوشت را به دست دموکرات و جمهوری خواه دهیم و در نهایت فرش قرمز را برای امریکا پهن کنیم.

وی با بیان اینکه چرا باید از آمریکا ترسید، گفت: ما حضور آمریکا در دور تا دور کشور را به فرصت تبدیل کردیم. الان سر و صدای رفتن به کره شمالی را می‌ شنوید ولی واقعی نیست و برمی ‌گردند.

حاجی زاده با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در عرصه غیرنظامی نیز موفقیت داشته باشیم باید مسؤولان ما همانند شفیع زاده‌ها و باکری‌ها شجاع و نترس باشند، ابراز داشت: تهدیدات آمریکا فقط برای کسانی است که پاسخ ندهند و خلع سلاح شده باشند.

وی با بیان اینکه باید اقتصادی مقاومتی به درستی و دقیق اجرا شود، گفت: دشمنان هر روز تحریم‌ ها را افزایش می دهد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه ابراز داشت: دشمنان پول ما را بلوکه می‌ کنند و خودشان را نمی‌ت وانند نگه دارند.

حاجی زاده با تاکید بر اینکه باید آمریکا را شناخت و دید که آمریکا حتی برای آزادسازی کویت جرات نکرد به تنهایی وارد میدان شود، گفت: آنها برای این کار ده‌ها کشور را وارد جنگ کردند.

وی با اشاره به اینکه از برخی مسؤولان خواهش می کنم آدرس غلط به مردم ندهند، افزود: حل مشکل اقتصاد و تولید در کشور هزاران برابر ساده ‌تر از به دست آوردن فناوری پیچیده نظامی است.