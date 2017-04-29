۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی:

انباشت مشکلات در فومن/ حل معضلات نیازمند زمان است

فومن-نماینده فومن وشفت درمجلس شورای اسلامی فومن را شهرستانی آسیب‌دیده، سیاست‌زده و دارای مشکلات عدیده‌ دانست و گفت:مشکلات طی سال های گذشته بر روی هم انباشت شده که حل آن نیازمند زمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی افتخاری ظهر شنبه در نشست با مسئولان حوزه روستایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک تدبیر بلندمدت برای رهایی از وابستگی اقتصادی است، اظهار کرد: باید از همه توان و ظرفیت و فرصت برای تحقق این اقتصاد در کشور استفاده شود.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار در جمع کارآفرینان در سال ۸۹ اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای مقابله و ایستادگی اقتصاد کشور در شرایط امروز در برابر دشمنان تحقق اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس فومن را شهرستانی آسیب‌دیده، سیاست‌زده و دارای مشکلات عدیده‌ عنوان کرد و گفت: این مشکلات طی سال های گذشته بر روی هم انباشت شده و برای رفع آن نیازمند زمان هستیم.

وی با اشاره به اینکه نبود کارایی در شوراهای شهر و روستا دلیل وجود مشکل در سطح روستاها و شهرها است، خاطرنشان کرد:برای ایجاد فرصت های شغلی مسئولان باید استعدادها و ظرفیت های روستاها و شهرها را شناسایی کنند.

حجت‌الاسلام افتخاری به نامگذاری سال جاری مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال» اشاره و تصریح کرد: اقدامات بسیار مطلوبی طی سال های گذشته صورت گرفته که امروز ایران با گذشته قابل مقایسه نیست.

وی توجه به اقتصاد مقاومتی، کشاورزی، ‌صنعت، ورزش، گردشگری و توریسم از محورهای اساسی و اولویت اصلی شهرستان دانست و تأکید کرد: توجه به بخش گردشگری، کشاورزی و صنعت تنها راه نجات شهرستان از مشکلات است.

