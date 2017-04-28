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۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

سرپرست دانشگاه خبرداد:

پروژه محور شدن آموزش در دانشگاه شیراز

پروژه محور شدن آموزش در دانشگاه شیراز

سرپرست دانشگاه شیراز گفت: برنامه داریم آموزش را در این دانشگاه پروژه محور کنیم تا فارغ التحصیلان دانشگاه بتوانند وارد بازار کار شوند.

ابراهیم گشتاسبی راد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال بازنگری برنامه های آموزشی دانشگاه شیراز هستیم تا بتوانیم آموزش را در این دانشگاه پروژه محور کنیم.

وی افزود: برنامه پروژه محور شدن آموزش در دانشگاه یک موضوع بلند مدت است و این برنامه را برای تصویب و اجرا به وزارت علوم ارائه می کنیم تا در دیگر دانشگاه ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: دانشجویان باید به نحوی تربیت شوند که پس از فارغ التحصیلی به دلیل فراگیری فنون مختلف بتوانند در جامعه مشغول به کار شوند.

ابراهیم گشتاسبی اظهار داشت: زمانی که آموزش پروژه محور شود دانشجو در روند تحصیل با یک مسئله باز مواجه خواهد شد بنابراین دانشجو به تفکر وادار می شود و در نهایت منجر به خلاقیت خواهد شد.

کد مطلب 3963942

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