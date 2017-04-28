حسن روحانی یکشنبه به هرمزگان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد انتخاباتی حسن روحانی، ابراهیم امینی پور در گردهمایی روسا و معاونین و روسای شوراهای مشورتی ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در هرمزگان، با اشاره به سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به هرمزگان گفت: روز یکشنبه هفته آینده دهم اردیبهشت ماه دکتر روحانی به هرمزگان سفر خواهد کرد.

امینی پور با بیان اینکه تبلیغات انتخاباتی باید برمبنای اخلاقیات باشد بیان کرد: ضمن فعالیت تبلیغاتی رعایت انصاف و اخلاقیات باید مد نظر قرار گیرد و روسای ستادهای شهرستانی این مهم را سر لوحه فعالیت خود قرار دهند.رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در هرمزگان گفت: ستاد دکتر روحانی دیدگاه و تفکر عقلانیت، تدبیر و امید تشکیل و از حضور حداکثری افراد با هر تفکر سیاسی استقبال می‌کند.

وی به فعال شدن ستادهای دکتر روحانی در شهرستانها استان اشاره کرد و گفت: در سطح استان به علاوه شهرستانها در جزیره کیش و شهر کنگ نیز ستاد دکتر روحانی فعال شده که با اضافه شدن این دو ستاد تعداد ۱۵ ستاد در استان فعال هستند.