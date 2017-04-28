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۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۳۵

با حضور قائم‌مقام تولیت آستان قدس‌رضوی؛

ساختمان درمانگاه ومرکزاورژانس شبانه روزی مرتضوی رفسنجان افتتاح شد

ساختمان درمانگاه ومرکزاورژانس شبانه روزی مرتضوی رفسنجان افتتاح شد

رفسنجان - ساختمان جدید درمانگاه و مرکز اورژانس شبانه روزی مرتضوی جهان‌آباد نوق رفسنجان با حضور قائم‌مقام تولیت آستان قدس‌رضوی مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: این مرکز در زمینی به مساحت شش هزار و ۵۰۰ متر مربع و زیربنای ۷۵۰ مترمربع بوسیله سازمان موقوفات آستان قدس‌ رضوی در یزد و کرمان احداث و بخش فردوس را با جمعیتی بیش از ۳۰ هزار نفر پوشش می‌دهد.

علی اسماعیلی‌ندیمی افزود: در این مرکز ویزیت پزشک، نیاز به تزریقات، سرم تراپی موقت، بخیه هایی که در سطح کوچک است انجام می شود.

وی ادامه داد: درمانگاه و مرکز اورژانس شبانه روزی مرتضوی با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط واقفان سیدمحمد و سیدیحیی مرتضوی احداث و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه تجهیزات آن شده که توسط دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان تأمین اعتبار شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اظهار داشت:  ۲۲ نفر نیروی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان شامل چهار پزشک و ۱۸ کارمند در این محموعه مشغول به‌کار هستند.

اسماعیلی ندیمی با بیان اینکه در آخرین روز هفته سلامت بسر می بریم، گفت: از جمله اقدامات مهمی که در این هفته در شهرستانهای رفسنجان و انار کلید خورد آغاز اجرای طرح خطرسنجی بیماریهای قلبی و عروقی بود.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت، بیان کرد: طرح تحول سلامت در افزایش کیفیت زندگی مردم تاثیر بسزایی گذاشته است و در این دولت اولویت اول سیاست داخلی توجه به سلامت مردم بوده است و اقدامات ارزشمندی در این راستا در بخش بهداشت و درمان شهرستان رفسنجان و انار انجام گرفته است.

کد مطلب 3963987

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