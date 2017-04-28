ساختمان درمانگاه ومرکزاورژانس شبانه روزی مرتضوی رفسنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: این مرکز در زمینی به مساحت شش هزار و ۵۰۰ متر مربع و زیربنای ۷۵۰ مترمربع بوسیله سازمان موقوفات آستان قدس‌ رضوی در یزد و کرمان احداث و بخش فردوس را با جمعیتی بیش از ۳۰ هزار نفر پوشش می‌دهد.

علی اسماعیلی‌ندیمی افزود: در این مرکز ویزیت پزشک، نیاز به تزریقات، سرم تراپی موقت، بخیه هایی که در سطح کوچک است انجام می شود.

وی ادامه داد: درمانگاه و مرکز اورژانس شبانه روزی مرتضوی با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان توسط واقفان سیدمحمد و سیدیحیی مرتضوی احداث و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه تجهیزات آن شده که توسط دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان تأمین اعتبار شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان اظهار داشت: ۲۲ نفر نیروی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان شامل چهار پزشک و ۱۸ کارمند در این محموعه مشغول به‌کار هستند.

اسماعیلی ندیمی با بیان اینکه در آخرین روز هفته سلامت بسر می بریم، گفت: از جمله اقدامات مهمی که در این هفته در شهرستانهای رفسنجان و انار کلید خورد آغاز اجرای طرح خطرسنجی بیماریهای قلبی و عروقی بود.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت، بیان کرد: طرح تحول سلامت در افزایش کیفیت زندگی مردم تاثیر بسزایی گذاشته است و در این دولت اولویت اول سیاست داخلی توجه به سلامت مردم بوده است و اقدامات ارزشمندی در این راستا در بخش بهداشت و درمان شهرستان رفسنجان و انار انجام گرفته است.