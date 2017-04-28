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۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۴۰

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام:

برداشت گندم در مناطق گرمسیری استان ایلام آغاز شد

برداشت گندم در مناطق گرمسیری استان ایلام آغاز شد

ایلام-رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: برداشت گندم در مناطق گرمسیری استان ایلام آغاز شده است.

سید محمد تراب میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال برداشت گندم در مناطق گرمسیری استان زودتر از موعد مقرر آغاز شده است.

وی بیان داشت: دو شهرستان مهران و دهلران  به عنوان قبل اصلی تولید گندم در استان ایلام شناخته می شوند و پیش بینی شده در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار گندم امسال در کل استان برداشت شود.

وی عنوان کرد: سیلوهای استان آماده خرید گندم هستند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد، ضمن اینکه دستگاه کمباین به اندازه کافی برای کار برداشت گندم وارد استان شده است.

میری با اشاره به اینکه امسال در مجموع ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایلام به کشت گندم اختصاص یافته بود، گفت: به علت کاهش های بارندگی شاهد خسارت ۳۰ درصدی به مزارع استان بودیم.

کد مطلب 3963989

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