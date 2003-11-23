كارشناس اروپايي آژانس: اتهام زني آمريكا نقض پيمان ان پي تي است

اين كارشناس اروپايي درگفتگو با خبرنگاراعزامي"مهر" به وين گفت: طبق كليه معاهدات بين المللي مرجع خاصي براي تاييد فعاليتهاي اعضا درنظرگرفته شده است و به هيچ دولت عضوي اين حق داده نشده است كه عليه ديگر اعضا جوسازي كند. درپيمان ان پي تي علاوه بر اين اصل كلي ، بندي قيد شده است كه طبق آن ادعاي بي اساس اعضا عليه يك عضو نقض آشكار پيمان ان پي تي تلقي شده است.

اين كارشناس اروپائي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه خواست نامش فاش نشود افزود: آمريكا با تهمت زدن به ايران بدون سند ومدرك صراحتا درحال نقض پيمان است.

وي اتهام زني هاي اخيرآمريكا و تلاشهاي اين كشورازآغازنشست، براي ارسال پرونده به شوراي امنيت ، توقف غني سازي اورانيوم و اخيرا تعيين ضرب الاجل براي آژانس براي تاييد فعاليتهاي هسته اي ايران را در راستاي برخي ابهامات وعدم حسن نيت در گزارش البرادعي دانست و گفت : اگر گزارش آقاي البرادعي صراحت بيشتر داشت راه اين اتهام زني ها هم بسته مي شد.

وي با اشاره به گزارش البرادعي مبني براينكه دليلي براي غيرصلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران وجود ندارد به خبرنگار مهر گفت : ايران ثابت كرده است كه تهديدي براي صلح جهاني نيست.

اين كارشناس پادمان با تاكيد برلزوم مثبت نگري آژانس نسبت به فعاليتهاي هسته اي اعضا افزود: سخت گيري آژانس بايد نسبت به كشورهايي اعمال شود كه مديريت آژانس و عضويت درپيمان و كل معاهدات مربوط به سازمان انرژي هسته اي را نپذيرفته اند.

وي خاطر نشان كرد:آرمان آژانس بين المللي انرژي اتمي دردورماندن كشورها ازسلاح اتمي است نه محروم ماندن كشورها از دانش هسته اي .

وي درباره وضعيت پرونده ايران درآژانس گفت : مثبت نگري به پرونده ايران پايان خواهد داد. وي دليل اين امر را دفاع همه جانبه و استقبال اكثريت اعضا از نشست تهران و همكاريهاي اخير ايران كه درگزارش هيات بازرسي آژانس و شخص مدير كل قيد شده است دانست.