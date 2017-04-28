روبات های پلیس در ١٦ شهر دنیا به کار گرفته می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس بیزینس، این روبات کوچک، چندان نیروی امنیتی قدرتمندی به نظر نمی رسد اما به زودی در فروشگاه های متعددی در سراسر دنیا به کار گرفته خواهد شد. شرکتی نوپا در سیلیکون ولی روبات Knightscope K۵ را ساخته است. تخصص این روبات مبارزه با جرایم است.

شرکت سازنده آن اعلام کرده به تازگی قراردادی برای استفاده از این روبات در ١٦ شهر امضا کرده است. Knightscope K۵ در سال ٢٠١٣ و پس از حادثه تیراندازی در یک دبستان ساخته شد. سازندگان آن معتقدند روباتها می توانند به نیروی پلیس کمک کنند و با بهره گیری از هوش آنها می توان تا ٥٠ درصد جرایم را کاهش داد.

تاکنون تعدادی از شرکت ها مانند مایکروسافت و چند فروشگاه در آمریکا دو مدل K۳ و K۵ را به کار گرفته اند. پیش بینی می شود در آینده نیروی پلیس نیز این روبات ها را به کار گیرد.

روبات K۵ مجهز به مکان یاب، لیزر و فناوری تشخیص گرما است. طراحی روبات نیز به گونه ای است که نیازی به کنترل انسان ندارد. علاوه بر موارد گفته شده روبات دارای دوربین های مراقبتی، حسگر، ردیاب های بو، تصویربرداری گرمایی است.

همچنین مجهز به اسکنرهایی است که در هر دقیقه می تواند ٣٠٠ خودرو را ثبت کند. هنگام گشت زنی نیز با استفاده از لیزر و فناوری مکان یاب مسافت ها را تخمین می زند.