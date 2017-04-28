  1. استانها
فرماندار قرچک:

پاداش نجومی دریافت نکرده ام/عده ای قصد برهم زدن آرامش را دارند

قرچک- فرماندار قرچک با رد برخی اخبار ممبنی بر دریافت پاداش نجومی از شورای شهر گفت: عده ای با وارد کردن این تهمت ها قصد برهم زدن آرامش را دارند.

مسعود مرسلپور، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پخش اخباری مبنی بر دریافت پاداش نجومی توسط وی از شورای اسلامی شهر قرچک، اظهار داشت: ما چیزی به نام پاداش نه داشتیم و نه داریم اما اگر شورای شهر چیزی به ما داده است و مدرکی دارد، بیاورد.

وی ادامه داد: من اگر چیزی در چارچوب قانون دریافت کرده باشم با قاطعیت کامل اعلام می کنم اما دریافتی نداشتم و این بحث ها، بحث های انتخاباتی است و برخی در این فکر هستند که چون انتخابات است هر چیزی را می توان بازگو کرد، من در طول مدت مدیریت هیچ تخلفی انجام نداده و نمی دهم، سوابق بنده مشخص است، سوابق جبهه و ایثارگری من مشخص است و کسانی که این تهمت ها را می زنند نگران این موضوع هستند که بنده تحصیلکرده حقوق هستم و قانون را می دانم.

فرماندار قرچک با بیان این که در فرمانداری با بسیاری از مشکلات و معضلات و بی نظمی ها مبارزه شده است، اضافه کرد:خوشبختانه امروز در شهرستان از یک آرامش و نظم برخوردار هستیم و کسانی هستند که با این آرامش و نظم مشکل دارند و از کسی تبعیت می کنند که مطرود نظام است‌.

مرسلپور گفت: بحث قانون مشخص است و اگر چیزی پرداخت شود باید به شورا بیاید و در شورا مورد تصویب قرار بگیرد و بعد در کمیته تطبیق مصوب شود هر پرداختی روال و شرایط قانونی دارد و کشور دارای حساب و کتاب و قانون است من هم از اداره اطلاعات خواسته ام این موضوع را با جدیت دنبال کنند، دستگاه های نظارتی و قضایی وظیفه خود را به خوبی می دانند و با دروغگویان می شود.

