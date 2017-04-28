ترافیک محورهای غرب استان تهران نیمه سنگین است

محمد رضا محمودوند، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محورهای مواصلاتی غرب استان تهران دارای ترافیک نیمه سنگین هستند، افزود: هم اکنون ترافیک های آزاد راه تهران- قم در مسیر تهران به سمت قم، و آزادراه تهران- ساوه به سمت ساوه و تهران- شهریار در مسیر تفرجگاه ها نیمه سنگین است.

جانشین فرمانده پلیس راه غرب استان تهران گفت: محور حسن آباد نیز دارای ترافیک عادی است.

محمودوند با اشاره به کاهش تصادفات سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: از رانندگان عزیز تقاضا داریم حتما موارد ایمنی را رعایت کرده و کمربند ایمنی سرنشینان جلو و عقب خودرو را ببندند.

وی اضافه کرد: همچنین رانندگان به شدت از صحبت کردن با تلفن همراه حین رانندگی و نیز انحراف به چپ خودداری کنند چرا که علت بسیاری از سوانح رانندگی صحبت کردن با تلفن همراه در هنگام رانندگی است.

جانشین فرمانده پلیس‌راه غرب استان تهران اظهار داشت: رانندگان از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند تا تجربه سفری خوب را با خود به همراه داشته باشند.