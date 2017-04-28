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۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

جانشین پلیس راه غرب استان تهران:

ترافیک محورهای غرب استان تهران نیمه سنگین است

ترافیک محورهای غرب استان تهران نیمه سنگین است

بهارستان- جانشین پلیس راه غرب استان تهران از ترافیک نیمه سنگین در محورهای مواصلاتی غرب استان تهران خبر داد.

محمد رضا محمودوند، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محورهای مواصلاتی غرب استان تهران دارای ترافیک نیمه سنگین هستند، افزود: هم اکنون ترافیک های آزاد راه تهران- قم در مسیر تهران به سمت قم، و آزادراه تهران- ساوه به سمت ساوه و تهران- شهریار در مسیر تفرجگاه ها نیمه سنگین است.

جانشین فرمانده پلیس راه غرب استان تهران گفت: محور حسن آباد نیز دارای ترافیک عادی است.

محمودوند با اشاره به کاهش تصادفات سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: از رانندگان عزیز تقاضا داریم حتما موارد ایمنی را رعایت کرده و کمربند ایمنی سرنشینان جلو و عقب خودرو را ببندند.

وی اضافه کرد: همچنین رانندگان به شدت از صحبت کردن با تلفن همراه حین رانندگی و نیز انحراف به چپ خودداری کنند چرا که علت بسیاری از سوانح رانندگی صحبت کردن با تلفن همراه در هنگام رانندگی است.

جانشین فرمانده پلیس‌راه غرب استان تهران اظهار داشت: رانندگان از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند تا تجربه سفری خوب را با خود به همراه داشته باشند.

کد مطلب 3964116

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