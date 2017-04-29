۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۲۹

مدیر کمیته امداد شادگان:

۳.۵ میلیارد ریال زکات در شادگان جمع آوری شد

شادگان - مدیر کمیته امداد شادگان گفت: ۳.۵میلیارد ریال زکات واجب، مستحب و فطریه طی سال گذشته در شهرستان جمع آوری شد.

مدیر کمیته امداد شادگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمک هزینه جهیزیه، مساعدت به درمان بیماران صعب العلاج، هزینه های تحصیلی و مسکن و اشتغال مددجویان از جمله سرفصل های هزینه کرد زکات به شمار می روند.

جلیل علیزاده افزود: امیدواریم در سال‌جاری بتوان در زمینه جمع‌آوری زکات و احیای این فرهنگ  مهم اقدام کرد و موثر واقع شد.

وی بر ضرورت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عواید زکات، شفاف سازی هزینه کرد و نقش موثر مبلغان و  روحانیان در ترویج مقوله زکات تاکید کرد.

مدیر کمیته امداد شادگان ادامه داد: در چند سال اخیر جمع آوری زکات با همت روحانیت، همکاری بسیار خوب مسئولان و مردم با تشکیل ستاد جمع آوری زکات در شادگان احیا شده است.

وی ضمن تأکید بر تشویق افرادی که زکات پرداخت می‌کنند، بیان کرد: باید از تجربیات افرادی که زکات اموال خود را پرداخت می‌کنند، برای ترویج فرهنگ زکات در جامعه بیشتر استفاده شود.

علیزاده در پایان گفت: کمیته امداد یکی از نهادهای مقدس و بهترین یادگار ارزشمند امام خمینی(ره) بوده که خدمات ارزشمندی برای محرومان داشته است.

