به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تبادل فرهنگی – تئاتری با همکاری عمارت «رو به رو» و گروه تئاتر بوهمی با هدف ایجاد فرصتی برای تبادل فرهنگ و شیوه های کار بین نسل جوان هنرمندان نمایشی در نقاط مختلف جهان، اردیبهشت ماه و همزمان با بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در تهران برگزار می‌شود.

فریبرز کریمی سرپرست این پروژه و هومن معمارپناهی مدیر عمارت «رو به رو» در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات این رویداد که قرار است از ۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در عمارت رو به رو برگزار شود، پرداختند.

کریمی سرپرست برنامه تبادل فرهنگی – تئاتری در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه این رویداد بین المللی برای اولین بار در ایران برگزار می‌شود، گفت: در این برنامه هنرمندانی در رشته های مختلف مانند کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و لباس، تئاتر فیزیکال، پرفورمنس و ... با گذراندن زمان در کنار یکدیگر و تبادل راهکارهای خلق یک اثری هنری، فرهنگ خود را به اشتراک می گذارند.

کریمی در تشریح هدف برگزاری این رویداد یادآور شد: هدف از برگزاری رویداد این است که نسل جوان تئاتر ایران و جهان بتوانند از راه تعامل و آشنایی یک گروه تشکیل بدهند تا در ادامه پروژه های مشترکی را تولید کنند. از جمله برنامه های این رویداد، دیدن آثار نسل جوان تئاتر، معرفی هنرمندان شرکت کننده و ارائه آثار و تجربیات خود برای دیگر شرکت کنندگان در برنامه، همچنین زمینه سازی برای تولید کارهای مشترکی بینافرهنگی است.

وی اضافه کرد: این پروژه قرار است در اردیبهشت ماه و همزمان با بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی و کاملا به زبان انگلیسی بدون حضور مترجم برگزار شود.

این پروژه قرار است در اردیبهشت ماه و همزمان با بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی و کاملا به زبان انگلیسی بدون حضور مترجم برگزار شود وی با تاکید بر حذف مترجم از این رویداد بین المللی، پروسه ترجمه را بسیار زمان بر دانست و گفت: وقت آن رسیده است که هم نسلان ما از لزوم یادگیری و کاربرد زبان در تبادلات بین المللی آگاه شوند. تئاتر ما مثل هر هنر و حرفه دیگری برای بین المللی شدن در پله اول باید مشکل زبان انگلیسی را برطرف کند.

کارگردان نمایش «لانه خرگوش» درباره علت همزمانی این برنامه با جشنواره تئاتر دانشگاهی توضیح داد: یکی از دلایلی که این رویداد را همزمان با جشنواره تئاتر دانشگاهی برگزار می کنیم این است که جشنواره تئاتر دانشگاهی مهمترین رخداد نسل جوان تئاتر ایران است پس هنرمندان خارجی از این طریق می توانند در زمان سفرشان اجراهای جشنواره را تماشا کنند و با حال و هوای نمایش های نسل پیشرو و نواندیش تئاتر ایران آشناتر شوند.

کریمی ضمن بیان دغدغه هایش در شکل گیری این برنامه گفت: به عنوان کسی که کمی پیش تر دانشجوی تئاتر بوده است، می خواهم فضایی بوجود بیاید که به بین المللی شدن اجراها بیانجامد. طبیعتا با توجه به موقعیت و بودجه ای که داریم فعلا نمی توان دست به اجرای پروژه های خیلی بزرگ زد. در این مرحله سعی داریم در مقیاسی کوچکتر و صمیمی تر یک رویداد استاندارد با کیفیت بالا رخ دهد.

کارگردان نمایش «مده آ» درباره مفهوم «تبادل» در این رویداد بیان کرد: هنرمندان ایرانی و هنرمند خارجی در این یک هفته با فرهنگ تئاتری یکدیگر آشنا می شوند. بی شک برای هر هنرمند جوانی که در تئاتر ایران فعالیت دارد جالب است بداند که در کشورهای دیگر هنرمند همتراز او چه می کند؟ آینده خود را چگونه می بیند؟ دغدغه او برای خلق یک اثر هنری چیست؟ مخاطب در آنجا چه تعریفی دارد؟ سیر تحول تئاتر در نقاط دیگر دنیا چگونه است و... اینها سوالاتی است که این محفل صمیمی قرار است در یک هفته به تمام یا بخشی از آن را پاسخ دهد.

سرپرست برنامه تبادل فرهنگی – تئاتری همچنین درباره تفاوت ماهیت این رویداد بین المللی در قیاس با آنچه که هر ساله در بخش های بین المللی جشنواره ها صورت می گیرد، توضیح داد: تفاوت اصلی این رویداد گذشته از مستقل بودن آن و عدم تعلقش به جشنواره ها، این است که تمرکز ما روی نسل جوان است. این رویداد به هیچ وجه مثل یک کارگاه آموزشی یا سمینار نیست، بلکه محفلی است برای یک گفتمان فرامرزی. هدف ما این است که کاری بیش از آنچه که تابحال انجام شده، انجام دهیم. قرار نیست ارتباطی یک سویه برگزار شود بلکه همزیستی تئاتری و تبادل حداکثری فرهنگ و تئاتر اصلی ترین دغدغه این رویداد است.

وی درباره نحوه گزینش و پذیرش افراد شرکت کننده گفت: از میان تمام کسانی که از سراسر دنیا درخواست پذیرش ارسال کرده اند ۶ نفر انتخاب شدند. این انتخاب بر اساس رزومه هنری و فعالیت هایی است که آنها در زمینه تئاتر انجام داده اند. برای این ۶ نفر به مدت یک هفته شرایط اقامت و سکوت فراهم شده است. هم اکنون نیز در حال بررسی پذیرش هنرمندان ایرانی هستیم. همان گونه که در متن فراخوان آمده است علاوه بر سابقه کاری و رزومه های اجرایی، انگیزه و خواست هنرمند از شرکت در این رویداد اولویت انتخاب ما است.

کریمی در پایان صحبت هایش با اشاره به اینکه تاکنون هنرمندان ایرانی بسیاری درخواست پذیرش خود را ارسال کرده اند، اضافه کرد: این بررسی ها تا پایان مهلت فراخوان ادامه خواهد داشت و در نهایت گزینش صورت خوهد گرفت. از تمام تجربه ها در بخش بین الملل جشنواره ها اعم از جشنواره تئاتر فجر، تئاتر عروسکی و ... درس گرفته ایم و این بار قرار نیست صرفا از یک گروه خارجی برای اجرا دعوت کنیم، بلکه می خواهیم در مقیاس محدودتری با هنرمندان جوان که در یک سطح از تئاتر هستند این تبادل را رقم بزنیم.

در بخش دیگری از این گفتگو هومن معمارپناهی مدیر عمارت «رو به رو» از تعامل انجام شده با گروه تئاتر «بوهمی» برای انجام این پروژه سخن گفت.

وی در این زمینه بیان کرد: روزی که ایده این برنامه مطرح شد جای خالی آن را بیش از پیش حس کردم. تاکنون چه از سوی بخش خصوصی و چه از سوی بخش دولتی ایده های بیشماری مطرح شده است اما هیچگاه نمود عملی آن را شاهد نبوده ایم. به اعتبار دوستی و سابقه همکاری خوبی که در گذشته میان گروه تئاتر «واحه» و گروه بوهمی وجود داشته است، عمارت رو به رو هم حمایت خود را از این برنامه اعلام کرد.

معمارپناهی با بیان اینکه در نظر دارد این مدل از گفتمان هنری را در دیگر دپارتمان های عمارت رو به رو نیز برگزار کند، افزود: عمارت رو به رو در سه حوزه هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و موسیقی فعالیت دارد. حوزه اقامت عمارت رو به رو نیز با رویداد تبادل فرهنگی – تئاتری کاری خود را آغاز می کند و امیدواریم در ادامه در دیگر حوزه های فعالیت مان هم گفتمان های هنری را دنبال کنیم.

مدیر عمارت رو به رو در بخش دیگری از صحبت هایش از جزئیات شرایط اقامت و سکونت برای شرکت کنندگان این رویداد گفت: خانه ای در مرکز شهر تهران محل اقامت افراد شرکت کننده است. در اختیار قرار دادن فضای خصوصی برای استراحت هر شخص، تامین خورد و خوراک و پذیرایی افراد در طول اقامت همچنین وسیله برای رفت و آمد از جمله امکاناتی است که رزیدنسی عمارت رو به رو برای مهمانان خارجی خود فراهم آورده است.

ای عضو گروه تئاتر واحه در پایان اشاره کرد: دوستان بسیاری در پیش بردن و انجام این پروژه در کنار ما هستند؛ افرادی که خود در سال های گذشته در فستیوال های معتبر دنیا شرکت کردند و شرایط اقامت و ضرورت شکل گیری این تبادل فرهگنی – تئاتری را از نزدیک لمس کردند. همچنین دوستان هموطنی که هم اکنون در کشورهای دیگر در حال تحصیل تئاتر هستند در معرفی و اطلاع رسانی این پروژه به ما یاری می رسانند.

مهلت ثبت نام هنرمندان ایرانی در این رویداد تا ۱۱ اردیبهشت ماه تمدید شده است.

برنامه تبادل فرهنگی – تئاتری به سرپرست فریبرز کریمی از ۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۶ همزمان با بیستمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایرانی در تهران و در عمارت رو به رو برگزار می‌شود.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر نسخه PDF متن کامل فراخوان را دریافت و بعد از مطالعه دقیق آن نسبت به شرکت در این پروژه اقدام کنند.