کشور به دولتی انقلابی و ضد اشرافی گری نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه کرج ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: سوم شعبان روز ولادت امام حسین (ع) شخصیت بزرگی است که در علم، تقوا، آزادی، شجاعت و صدها خصلت دیگر سرآمد است.
آیتالله حسینی همدانی بزرگترین ویژگی امام حسین (ع) را پاسداری از انقلاب نبوی و ارزشهای اسلامی دانست و گفت: بهحق این روزبه نام پاسدار نامیده شده است، جهتگیری فکری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روش عملی آنها با مکتب تربیتی امام حسین (ع) عجین است.
وی تأکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مبارزه با ظلم و فساد از هیچ کوششی فروگذار نبودهاند و تا شهادت اقدام میکنند عملکرد انقلابی سپاه پاسداران در داخل و خارج از کشور در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و بهخصوص اقتصادی ستودنی و قابلتقدیر است.
خطیب جمعه کرج گفت: در مسئله دفاع از اسلام و انقلاب در مقابل استکبار و بهخصوص آمریکا همه ملت ایران اسلامی لباس پاسداری به تن دارند و یکپارچه وسط میدان مبارزه هستند.
لزوم شفافیت برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری درباره اشتغال
نماینده ولیفقیه در استان البرز ضمن تبریک به مناسبت ولادت باسعادت ابوالفضل العباس (ع) که مزین به نام جانباز است، گفت: دیدار جانبازان باید در دستور کار همگان قرار داشته باشد مسئولان نباید از سر رفع تکلیف به دیدار جانبازان بروند.
آیتالله حسینی همدانی در ادامه با اشاره به اینکه مدیرانی را سراغ دارم که با این مسائل ارتباطی ندارند، گفت: وقتی از وی سؤال میشود که تاکنون به دیدار جانبازان رفتهاید در جواب میگوید هنوز موفق به این کار نشدم این در حالی است که موفق است در دوران مدیریتیاش با هزینه بیتالمال حتماً به کیش سفر کند.
وی در بخش دیگری با اشاره به فرارسیدن روز کار رو کارگر، گفت: امروزه اقتصاد مقاومتی با تلاش و کار کارگران است که تحقق پیدا میکند توسعه اقتصادی در گره رونق اشتغال است.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه باید شعار «مصرف کالای تولید داخلی تشکر از کار کارگران است» به گفتمان تبدیل شود، گفت: دستگاههای اجرایی ملزومات خود را از تولیدات داخلی انتخاب کنند.
معلمان در نظام اسلامی نباید دغدغه معاش داشته باشند
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری به کاندیداها توصیه کرد برنامه خود را با محوریت رونق اقتصادی، از بین رفتن رکود و بیکاری، فعال شدن حوزههای صنعت، معدن و کشاورزی شفاف بیان کنند.
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره به سالروز شهادت آیتالله مطهری که مزین به نام معلم است، گفت: کوتاهی در امر تعلیم و تربیت پذیرفته نیست.
وی با تأکید بر اینکه معلمان در نظام اسلامی نباید دغدغه معاش داشته باشند، گفت: کاندیداهای ریاست جمهوری به این مهم توجه ویژهای داشته باشند و برنامه مدونی برای آموزشوپرورش داشته باشند.
خطیب جمعه کرج با اشاره به اینکه مسئله تعلیم و تربیت از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: این مسئله بهقدری مهم است که دشمنان برایش برنامهریزیهای کلان میکنند و میخواهند محتوای آموزشی خالی از تعالیم اسلامی باشد.
انتقاد دولت از تریبون نماز جمعه با سند است
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری گفت: برخی از دوستان به بنده پیام دادهاند که چرا از تریبون جمعه دولت را نقد میکنیم خواستهاند که این کار را انجام ندهیم باید بگویم وظیفه امامجمعه روشنگری و توجه دادن به نکاتی است که اگر غفلت شود آثار سوء برای اجتماع به دنبال خواهد داشت بدون بدگویی و باکمال احترام ایراداتی که وجود دارد را در قالب سؤال مطرح میکنیم.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به اینکه انتقادات با سند بیانشده است، گفت: این مهم وظیفه امامجمعه است زیرا نماز جمعه نماز عبادی و سیاسی است باید مسائل روز مطرح شود مکرر عرض کردهایم با شخص کاری نداریم گفتمان، روش، مسیر و دستاوردها مطرح میشود مردم نیز هوشیار و بصیر هستند.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه امامجمعه وظیفه تبیینی است، گفت: اگر جای بنده غیر از تبیین نکتهای را گفتهام بفرمایید تا اصلاح شود علتی که برخی مطالب را از روی برگه میخوانم این است که قبلاً در این خصوص توجه و دقت شده تا اشتباهی نشود.
خطیب جمعه کرج اضافه کرد: تا از مسئلهای مطمئن نباشم نکتهای را بیان نخواهم کرد معمولاً ادله عنوانشده است.
همه در روز بیست و نهم اردیبهشتماه پای صندوق رأی حاضر میشویم بدون گرایش به چپ و راستنماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری گفت: یکی از روشهای انتخاب صحیح بیان عملکردها است تا وقتی عملکرد شخص نقد نشود انتخابی درست انجام شود تا وقتی از تریبون های مختلف که در دست افراد است مطالبی خلاف واقع به مردم منتقل میشود باید صحیح آن مطلب از تریبونی که به آن اطمینان است و مدافع نظام و ارزشهای الهی و اسلامی است و مبین نظرات رهبری است، بیان شود این مهم همان تقوای سیاسی است.
آیتالله حسینی همدانی گفت: افراد باید با مسائل سیاسی صادقانه از روی دلسوزی برخورد کنند نه مانند برخی از سیاسیون که به مردم دروغ میگویند و پشتهماندازی کنند و فریب میدهند همه باید بدانند اسلام چنین اجازه را به احدی نداده است.
وی به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تقوای سیاسی اشاره کرد و گفت: رهبری میفرمایند تقوای سیاسی یعنی انسان در میدان سیاست صادقانه عمل کند به همین منظور باید عنوان کنیم که وظیفه امامجمعه از تریبون نماز نقد منصفانه است.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه همه در روز بیست و نهم اردیبهشتماه پای صندوق رأی حاضر میشویم بدون گرایش به چپ و راست، گفت: همه میآیم تا رئیس دولت تراز اسلامی انتخاب کنیم باید به شاخصها دقت کنیم در غیر این صورت دولت، دولت ترازی نخواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه در حال حاضر کشور به دولتی توانمند نیاز دارد، گفت: به دولتی انقلاب و پرکار نیاز داریم دولتی که به کار جهادی اعتقاد داشته باشد و خود را خدمتگزار مردم بداند همچنین خدمت به مردم را ارزش بداند و ضد اشرافی گری، تجملگرایی و ویژه خواری باشد.
مردم ایران نسبت به آمریکا، اسراییل و متحدانشان بصیر هستند
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه باید رابطه دولت با فتنه ۸۸ کاملاً شفاف و مشخص باشد، گفت: به دولتی نیاز داریم که به توانایی بالای جوانان و شعار ما میتوانیم اعتقاد قلبی داشته باشد و در مقابل دشمن منفعل نباشد خطر دشمن را تشخیص دهد و شجاعانه عمل کند.
وی به نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام اشاره کرد و گفت: بدعهدی انگلیس کاملاً مشهود است که نسبت به خرید ۹۵۰ تن کیک زرد چه تخلفی را انجام دادهاند این در حالی است که قرارداد رسمی بسته و امضاشده است اما تخلف میکنند
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری به اظهارات رئیسجمهور آمریکا درباره روح برجام اشاره کرد و گفت: در مباحث مالی و بانکی هنوز مبتلابه چالش هستیم با توجه به این مسائل این سؤال مطرح میشود که آیا همچنان باید به دشمنان اعتماد کرد و رابطه با آنها داشت؟
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه مردم ایران نسبت به آمریکا، اسراییل و متحدانشان بصیر هستند، گفت: در مقابل آنها خیال کرنش و سرخم کردن ندارند.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به انتقادهای که به برجام وارد بود، گفت: آقایان به این انتقادها توجهی نکردند و گفتند مرحلهبهمرحله انجام شود حالا خود آقایان مدعی شدهاند که چرا آمریکا چنین کرده است و چرا بدعهد است.
موضع ملت ایران درباره آمریکا مشخص است
وی با تأکید بر اینکه موضع ملت ایران درباره آمریکا همیشه مشخص است، گفت: شعار مرگ بر آمریکا حذف نخواهد شد.
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری به مناظرههای تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: کاندیداهای که در این مناظرهها شرکت میکنند نباید جواب همدیگر را بدهند باید مسائل و راهکارها و برنامهها ارائه شود.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه اطرافیان کاندیداها بیفرهنگی نکنند، گفت: برخی دهان باز میکنند هرانچه میخواهند میگویند این کار درستی نیست.
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری به شهادت مرزبانان غیور کشور در میر جاوه اشاره کرد و گفت: به خانوادههای شهدا و امت اسلامی تسلیت میگویم و از وزارت امور خارجه میخواهیم با این مسئله با جدیت برخورد کند.
وی در ادامه به انتخابات شورای شهر و مسئله رد صلاحیتها اشاره کرد و گفت: هیئت نظارت باید با دقت بیشتری عمل کنند و مراقب باشید حقالناس رعایت شود و شائبهای ایجاد نشود.
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