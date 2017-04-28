بلژیک به خاطر حمایت از عربستان در سازمان ملل پشیمان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «چارلز میشل» نخست وزیر بلژیک ضمن ابراز پشیمانی و تاسف از رای کشورش به عضویت عربستان سعودی در کمیته سازمان ملل در حقوق زنان، گفت: «اگر دوباره امکان داشت و اگر ما فرصت می‌یافتیم درباره آن در سطح دولت بحث و گفتگو کنیم، من حتما می‌گفتم که ما موافق این مساله نیستیم.»

وی در ادامه از موافقت و رای مثبت بلژیک به عضویت عربستان سعودی در کمیته سازمان ملل در حقوق زنان ابراز تاسف و پشیمانی کرد.

میشل که در جمع نمایندگان پارلمان بلژیک سخن می‌گفت، افزود دیپلماتی که به نمایندگی از بلژیک در سازمان ملل حضور داشت، به درستی با دولت در بروکسل رایزنی نکرده بود و مجبور به تصمیمی شتاب‌زده شد.

شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل روز چهارشنبه 13 کشور از جمله عربستان را برای یک دوره 4 ساله برای عضویت در کمیسیون مقام زنان انتخاب کرد؛ هدف این کمیسیون پیشرفت زنان به ویژه ترویج برابری جنسیت و توانمندسازی آنان عنوان شده است.

انتخاب عربستان سعودی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مقام زن نزد سازمان ملل متحد انتقادهایی را در میان گروه‌های حقوق بشری برانگیخته است.

یک گروه دیده‌بان حقوق بشر موسوم به «دیده‌بان سازمان ملل» (UN Watch) از عضویت عربستان سعودی در «کمیته برابری جنسیت سازمان ملل» به شدت انتقاد کرده و این اقدام را با توجه به تبعیض آشکار این کشور علیه زنان، احمقانه و مضحک دانسته است.

«هیلل نوئر»، مدیر اجرایی گروه «دیده بان سازمان ملل» با بیان اینکه تبعیض در عربستان علیه زنان در عمل و قانون آشکار و نظام‌مند است، گفت: «انتخاب عربستان سعودی برای محافظت از حقوق زنان مانند این است که فردی که حریق ایجاد می‌کند را به ریاست آتش‌نشانی شهر بگماریم.»

عضویت عربستان در کمیته حقوق و برابری زنان سازمان ملل در حالی است که در سال 2016 میلادی، از 144 کشور در فهرست شاخص جهانی شکاف و اختلاف جنسیتی، عربستان در رتبه 141 قرار گرفت.