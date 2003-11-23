برگزاري يادواره شهداي ياغچي آباد

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر مراسم يادواره 206 شهيد محله ياغچي آباد روز جمعه هفتم آذر ماه 1382 پس از نماز مغرب وعشاء از ساعت 18 الي 21 در مسجد امام حسن مجتبي (ع) اين محله برگزار مي شود.

در اين مراسم كه قرار است در آن از خانواده هاي شهدا و جانبازان نيز تقدير بعمل آيد حسين الله كرم به سخنراني خواهد كرد و همچنين سعيد حداديان مداح اهل بيت در اين مراسم به سوگواري خواهد پرداخت.

بسيج مسجد امام حسن (ع) ياغچي آباد از عموم ملت شهيد پرور تهران وحومه دعوت بعمل آورده است تا با حضور خود در اين محفل معنوي پيوندي دوباره با شهدا و آرمانهايشان داشته باشند.