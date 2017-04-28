به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی امروز (جمعه ۸ اردیبهشت) در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران گفت: نیاز ایران امروز نیاز به برانگیختن درونی است و آنچه رهبری چند سالی است در مورد اقتصاد مقاومتی می‌گویند، بدین معنی است که کشور برای اینکه بتواند پرقدرت و با عظمت شود باید در یک فرصت محدود خود را نیرومند سازد و جامعه به یک جامعه تولید و اشتغال محور تبدیل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در جامعه تولید محور، پول، پول نمی آورد و سفته بازی جایی ندارد، بلکه تولید و کارگر در آن شرافت دارند.

وی تاکید کرد: امسال باید همه ارکان جامعه و سیاست و فرهنگ، تولید محور شوند و کرامت انسانی در آن ها اتفاق بیفتد.

این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد گفتمان اشتغال در کشور گفت: در چهار سالی که این گفتمان ایجاد شده است، بچه کارگر بودن حرمت پیدا کرده است و من خود افتخار می کنم که کارگر زاده بوده و خود نیز کارگر بوده‌ام و سختی‌های زندگی کارگری را به خوبی می دانم.

ربیعی در مورد کارهای صورت گرفته برای اقتصاد مقاومتی گفت: کمیته اشتغال ایجاد شده است و طرح قابل قبولی را دنبال می کنیم که در آن، سرمایه گذاری، رشد و اشتغال ایجاد می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین یک برنامه دهگانه به طور آزمایشی در چند استان کشور اجرا شده در آن برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید، مشوق های خوبی پیشنهاد شده است.

ربیعی خاطرنشان کرد: همچنین طوری برنامه ریزی کرده ایم که مزد بر تورم پیشی گیرد، کارگران بیمه داشته باشند، حاشیه نشین ها فاقد دفترچه سلامت، تحت پوشش قرار گیرند و قدرت خرید افزایش یابد.

ایجاد ۲ میلیون شغل در دولت یازدهم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: الحمدالله حوادث ناشی از کار در این دوره کاهش یافته و ما به سمت یک امنیت شغلی با مفاهمه‌ در حال حرکت هستیم و تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر منجر شده که طی ۴ سال نزدیک به ۲ میلیون شغل ایجاد کنیم.

ربیعی گفت: اما به دلایل متعدد از جمله باز شدن پنجره جمعیتی که نیروها با تأخیر وارد بازار کار شدن و همچنین به دلیل اینکه نیروهایی که وارد بازار کار می‌شوند، در این دوره خصوصیات خاصی دارند و به دلایل دیگری نیازمند ایجاد شغل بیشتری هستیم.

وی افزود: روزگاری با ۶۰۰ هزار شغل می‌توانستیم پاسخگوی بازار کار باشیم اما امروز باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شود که بیش از ۷۰۰ هزار نفر از آنها فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند.

ربیعی به فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری که فرموده‌اند که باید به وضع کارگران بیشتر رسیدگی شود و مراقب بازنشستگان بود، اشاره کرد و گفت: ما این موضوع را می‌فهمیم، من خودم هم کارگرزاده بوده‌ام، در محله کارگری به دنیا آمده‌، کارگری کرده و زندگی تلخ و فقر را درک می‌کنم.

وی با اشاره به حقوق کم بازنشستگان برای اداره زندگی گفت: ما در این مدت به نوعی برنامه‌ریزی کردیم که مزد را بر تورم پیشی دهیم، هر چند که کافی نیست و باید بر روی قدرت خرید برنامه‌ریزی بیشتری کرد.

ربیعی با بیان اینکه تعداد زیادی کارگر غیر رسمی بودند و ۱۰ میلیون فقیر و حاشیه‌نشین فاقد دفترچه بیمه سلامت بودند، اظهار داشت: طی این مدت به لطف خدا و سایه مقام معظم رهبری ما این کار را به جلو بردیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: طی این مدت برنامه‌ریزی و پایه‌ریزی کرده‌ایم تا قدرت خرید و افزایش دستمزد به مرور افزایش یابد و تثبیت شغل از جمله برنامه‌های ما بوده است.

وی با تأکید بر اینکه من معتقدم که راه نجات کشور، راه تولیدگرا شدن و راهی است که در اقتصاد مقاومتی نهفته است، افزود: در طی این سال‌ها سعی کردیم با فراز و نشیب همین مسیر را دنبال کنیم.

ربیعی گفت: علامت درست، جامعه‌ای است که فرهنگ کار در آن شکل گرفته باشد و همه تولید کنند و ارزش افزوده ایجاد کنند که همین راه نجات جامعه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: راه نجات جامعه آن است که کارگر در آن با شرافت زندگی کند و به کارگر بودن خود افتخار کند و ما سپاسگزار هستیم که در فرمایشات رهبری این مطالب را می‌بینیم و پشت‌گرم می‌شویم و این مطالب را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: امروز دیگر کسی از درد درمان با داشتن نگرانی از درمان به فقر سقوط نمی‌کند و ما به دنبال آن هستیم تا شرایطی را فراهم کنیم که هر ایرانی که دفترچه بازنشستگی ندارد، بتواند یک بازنشستگی ارزان قیمت بگیرد.

ربیعی با بیان اینکه نیروی کار غیر رسمی زیاد است، بیان داشت: اینها را باید به سمت رسمی شدن آورد و به سمت ایجاد امنیت زندگی آینده حرکت دهیم.

وی افزود: من امروز آمدم تا به نمایندگی از همه تولیدکنندگان از مقام معظم رهبری سپاسگزاری کنم و همه توان خودمان را برای ایجاد امنیت شغلی و برای بهبود زندگی بازنشستگان و کارگران و برای آنانی که چشم امید به یافتن کاری دارند، تلاش کنیم.

ربیعی خاطرنشان کرد: همچنین طوری برنامه ریزی کرده ایم که مزد بر تورم پیشی گیرد، کارگران بیمه داشته باشند، حاشیه نشین ها فاقد دفترچه سلامت، تحت پوشش قرار گیرند و قدرت خرید افزایش یابد.