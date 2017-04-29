کنفرانس بین المللی نانو فناوری و نانو پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،کنفرانس و کارگاه بین المللی نانوفناوری و نانو پزشکی (NTNM ۲۰۱۷) باحضور پژوهشگران برجسته کشورهای اسلامی و غیراسلامی، در روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

این کنفرانس دو روزه با هدف تبادل نظر میان استادان، محققان فعال در حوزه نانو زیست فناوری و نانو پزشکی، ارائه دستاوردهای تحقیقاتی در این زمینه به صاحبان صنایع و پزشکان و بررسی راهکارهای ارتقای کیفی محصولات موجود یا امکان تولید محصولات جدید برگزار خواهد شد.

در این کنفرانس بیش از ۲۰ استاد و پژوهشگر برجسته از ۵۷ کشور اسلامی و غیراسلامی حضور دارند.