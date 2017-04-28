به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه شاهرود در محل مصلی و حسینه قلعه این شهر بابیان اینکه کاندیدهای شورای شهر نباید بعد از انتخاب شدن به دنبال روی کار آوردن بستگان خود باشند چرا که اعتماد عمومی را خدشه دار می کند، ابراز داشت: زمانی که پیمانکار، مبتکر و طراحان بسیاری در شهر وجود دارد نباید شورای شهر به فکر استفاده از ظرفیت های خارج از شهرستان باشد و در سال اقتصاد مقاومتی باید برای تولید و اشتغال در زمینه مسائل شهری ارزش گذاشت.

وی مهمترین شاخصه کاندیدهای اصلح در انتخابات پیش رو را مدیر و مدبر بودن افراد بر شمرد و افزود: اداره یک کشور مستلزم هماهنگی و مدیریت قوی و یکپارچه است و این امر در واحد کوچکتر مانند شورا نیز صدق می کند که تا زمانی مدیریت جمعی را به درستی فرا نگرفتیم، نمی توانیم در اداره یک شهر عملکرد موفقی داشت.

کاندید شورای شهر شجاع، توانمند و از وابستگی رها باشد

خطیب جمعه شاهرود بابیان اینکه ریل‌گذاری برای ایران مدیر و مدبر بودن مسئولان کشوری را می طلبد که باید به آن توجه کنیم، بیان داشت: یکی از دلایلی که باعث شد حزب ها عمکرد موفقی نداشته باشند عدم مدیریت کار جمعی بود که در انتخابات پیش رو باید به آن توجه داشت و از دیگر شاخص های یک کاندید برتر شجاعت وی محسوب می شود چراکه با این روحیه توانستیم در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس حماسه آفرینی کنیم و باید گفت شجاعت ابزاری است که امور جاری کشور و شهر را پیش می راند.

امینی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه مشاهده می کنیم که فکر و ذهن برخی مسئولان وابسته به تفکرات دنیای غرب است و آن قدر قدرت ما نمی توانیم در درون او ریشه دوانده که نمی تواند به ماورای آن اندیشه کند، لذا مردم در انتخاب افراد اصلح عدم وابستگه به بیرون و نگاه به ظرفیت های داخل را مد نظر قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه از دل انتخابات واژه ای به نام خودباوری استخراج می شود، افزود: در اوایل دوران انقلاب با همه محرومیت هایی که وجود داشت توانستیم با خودباوری به دموکراسی و جمهوری دست پیدا کنیم که باید این روحیه در انتخابات پیش رو تقویت شود.

مردم در مناظره های انتخاباتی حرف های تنش زا را تصفیه کنند

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه مناظره های انتخاباتی به ایجاد شور و نشاط اجتماعی کمک می کند ولی باید مردم به ابعاد آن در جامعه نیز توجه کنند، ابراز داشت: دراثنای مناظره های انتخاباتی مردم می توانند کاندیدهای اصلح را انتخاب کنند ولی باید توجه داشت که این به تنهایی نمی تواند همه آنچه که از یک کاندید وجود دارد را بیان کند لذا باید گفت هر فردی که دلهای مردم متوجه او باشد رای خواهد آورد و نباید به ایجاد فضای دو قطبی در دل این مناظره ها دامن زد چرا که به نفع کشور نیست.

امینی در ادامه تصریح کرد: مردم با هر سلیقه و نظری یک امت واحد هستند و اگر فضای مناظره به سوی دو قطبی شدن پیش رفت مردم با هوشیاری آن را مدیریت خواهند کرد چرا که اگر افشاگری و بد اخلاقی ها در جامعه رواج پیدا کند اعتماد عمومی خدشه دار خواهد شد.

وی با اظهار اینکه مناظره زنده بسیار خوب است و ما به عنوان مردم باید خود را از آسیب های آن واکسینه کنیم، افزود: خوشبختانه مردم با آگاهی و بصیرت حرف های تنش زا را تصفیه می کنند تا آنچه خیر و صلاح جامعه است در انتخابات پیش رو را از مردم شاهد باشیم که باید گفت رسانه ها می توانند در ایجاد فضای امن در انتخابات کمک کنند.

معلمان و کارگران در جامعه تکریم شوند

امام جمعه شاهرود به ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر اشاره کرد و با ابراز تاسف از اینکه در روزگار بیکاری متاسفانه عده ای کارگران را استثمار می کنند که این حق الناس محسوب شده و کارفرما نسبت به آن باید پاسخگو باشد، ابراز داشت: در سال اقتصاد مقاومتی نقش کار در ایجاد اشتغال و رونق تولید بسیار حائز اهمیت است، جایگاه کار در اسلام مانند جهاد در راه خدا عنوان شده که این امر نگاه ویژه آموزه های دینی به جامعه کارگری را نشان می دهد.

امینی در ادامه تصریح کرد: کارگر نیز باید تلاش کند تا حقی از او ضایع نشود و با انجام کار درست و به موقع انتظارات کارفرما را در اسرع وقت انجام دهد و کارفرما نیز باید با رعایت حقوق کارگران در راستای تکریم آنها همواره کوشا باشند.

وی با اشاره به ۱۲ اردیبهشت روز بزرگداشت مقام معلم، افزود: بعد از گذشت سال‌ها از شهادت استاد مطهری هنوز نیازمند به بیان افکار و قلم ایشان هستیم و باید مقام معلم و احترام به آنها حفظ و جامعه حق آنها را به درستی ادا کند و از سوی دیگر معلمان با ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان آنها را به سوی دروازه های علم و دانش رهنمود کنند.