۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

به مناسبت بزرگداشت هفته سلامت؛

نمایشگاه سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

نمایشگاه سلامت از ۱۰ الی ۱۲ اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ نمایشگاه سلامت بر پایه شعار سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت و درمان کشور تحت عنوان « زندگی سالم با نشاط و امید»  برنامه ریزی و با حضور جمعی از فعالان حوزه سلامت در  سه بخش تجهیزات پزشکی، دارویی و غذایی برقرار خواهد بود. 

عرضه محصولات صنایع دستی معلول کارآفرین ، حضور ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه ۶ تهران و اجرای مانورهای عملیاتی و آموزشی، عرضه دستگاه های تست قند خون به همراه مشاوره دیابت، حضور مرکز تحقیقات حفاظت کار، حضور اداره سلامت شهرداری تهران و ارائه بسته های آموزشی و مشاوره تغذیه ، برگزاری مسابقات مشاوره تغذیه و انجام تستهای روانسنجی از برنامه های این نمایشگاه محسوب می شوند.

همچنین برگزاری کارگاه آموزشی طب سنتی از دیگر برنامه های این کارگاه به شمار می رود.

