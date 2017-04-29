نمایشگاه سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ نمایشگاه سلامت بر پایه شعار سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت و درمان کشور تحت عنوان « زندگی سالم با نشاط و امید» برنامه ریزی و با حضور جمعی از فعالان حوزه سلامت در سه بخش تجهیزات پزشکی، دارویی و غذایی برقرار خواهد بود.

عرضه محصولات صنایع دستی معلول کارآفرین ، حضور ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه ۶ تهران و اجرای مانورهای عملیاتی و آموزشی، عرضه دستگاه های تست قند خون به همراه مشاوره دیابت، حضور مرکز تحقیقات حفاظت کار، حضور اداره سلامت شهرداری تهران و ارائه بسته های آموزشی و مشاوره تغذیه ، برگزاری مسابقات مشاوره تغذیه و انجام تستهای روانسنجی از برنامه های این نمایشگاه محسوب می شوند.

همچنین برگزاری کارگاه آموزشی طب سنتی از دیگر برنامه های این کارگاه به شمار می رود.