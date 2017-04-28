اردوغان: اجازه تشکیل کریدور تروریستی در مرزهای ترکیه را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، «رجب طیب اردوغان» با اشاره به تحرکات گروه های کرد در مرزهای جنوبی ترکیه گفت: اجازه تشکیل کریدور تروریستی در مرزهایمان را نمی دهیم.

اردوغان همچنین خواستار ایجاد مناطق امن در شمال سوریه، تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه و همچنین آموزش معارضان شد.

رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه ارتش کشورش هرکاری برای مقابله با حملات خمپاره‌ای از ورای مرزهای جنوبی انجام خواهد داد، از متحدان آنکارا خواست استانداردهای دوگانه را کنار گذاشته و با ترکیه در مبارزه با تروریسم همکاری کنند.

اردوغان همچنین افزود: «از آمریکا انتظار داریم با ترکیه در مواجه با تروریسم همدردی کند.این حقیقت که آمریکا هنوز با یگان‌های مدافع خلق (ی.پ.گ) در سوریه همکاری کرده و (فتح‌الله) گولن نیز به راحتی در این کشور زندگی می‌کند، به روابط دوجانبه آسیب می‌زند.»

وی ضمن ابراز امیدواری به بهتر بودن موضع «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در قبال ترکیه، گفت از او انتظار دارد نه فقط بر داعش بلکه روی مبارزه با تمام گروه‌های تروریستی تمرکز کند.

اردوغان در ادامه تصریح کرد که در دوران ریاست جمهوری ترامپ فصلی جدید در روابط ترکیه و آمریکا رقم خواهد خورد.