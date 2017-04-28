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۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

شورای مرکزی هیاتهای مذهبی کشور؛

هتاکی به امام رضا(ع) دل های مسلمانان را به درد آورده است

هتاکی به امام رضا(ع) دل های مسلمانان را به درد آورده است

شورای مرکزی هیاتهای مذهبی کشور با صدور بیانیه ای اهانت به امام رضا(ع) ازسوی مجری ستاد حسن روحانی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اهانت و هتاکی به ساحت مقدس امام رضا(علیه‌السلام) در افتتاحیه ستاد انتخاباتی حسن روحانی در ایلام، شورای مرکزی هیاتهای مذهبی کشور با صدور بیانیه به این اقدام اعتراض کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

سال هاست جهت قطب نمای دل های ایرانیان به سوی ارض خراسان گزارده شده است آن امام همامی که انیس نفوس است و غریب الغرباست. سال هاست که شیعیان تمنای دل را به پنجره فولادش دخیل میبندند و آهو وار ضمانت حضرتش را جستجو مینمایند تاریخ گواهی میدهد بر مظلومیت و غربت تو آقا جان. و حال بار دیگر شاهد آن هستیم که حنجره ای ناپاک و اندیشه ای گمراه زبان به اهانت به ساحت مقدس هشتمین مهر پر فروغ سپر امامت گشوده است.

اینک که شنیدن خبر گفتار توهین آمیز و سخیف مجری هتاک و معلوم الحال در ستاد تبلیغاتی یکی از نامزدهای انتخاباتی در شهر ایلام دل های مسلمانان را به درد آورده است شورای مرکزی هیات های مذهبی کشور ضمن محکوم کردن این اقدام وقیحانه و تعفن آمیز خواستار برخورد جدی با همه آمران مسببان و مباشران این واقعه تاسف آمیز است. بی تردید برخورد جدی با اینگونه هتاکی ها مرحمی خواهد شد بر دل هایی که از این اقدام بی شرمانه در سراسر ایران اسلامی جریحه دار شده و به درد آمده است.

کد مطلب 3964221
هادی رضایی

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    نظرات

    • فاضل بخشی IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
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      خواهشمندم درباب اخبار مجازات شخص یا اشخاصی که به ساحت مقدش هشتمین خورشید تابناک و دهمین معصوم غریب الغربا توهین کردند پیگیری کنید
    • محمد IR ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
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      چرا مردم را دربی خبری میگذارید باید بدانیم اصلا چی هتاکی شده متنش چیه فقط همه محکوم میکنند یکی بگه چی گفته شده
    • سیداحمد IR ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
      0 0
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      لطفا درباره هتاکی شفاف صحبت کنید.
    • یعقوبی IR ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
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      سلام هتاکی به ساحت مقدس امام رضا قابل گفتن وتکرار عین کلمات نیست.
    • ابوعلي IR ۰۷:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
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      مردم ديگه درباره امام رضا با كسي شوخي ندارند... روح بلند ملكوتي امام رضا گريبان خود و رئيس اش را خواهد گرفت انشا الله
    • zahra IR ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
      0 0
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      ینی خدااا لعنتش کنه آرزوم مرگشه نه هدایتش این آدم لیاقت هدایت شدن نداره فقط باید مستقیم بره جهنم.....هررچند از امام رضا (علیه السلام)جانم بعید نیست ببخشنش هررچند لایق نیس...الهی بمیرم برای مهربونیش

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