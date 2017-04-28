هتاکی به امام رضا(ع) دل های مسلمانان را به درد آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اهانت و هتاکی به ساحت مقدس امام رضا(علیه‌السلام) در افتتاحیه ستاد انتخاباتی حسن روحانی در ایلام، شورای مرکزی هیاتهای مذهبی کشور با صدور بیانیه به این اقدام اعتراض کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

سال هاست جهت قطب نمای دل های ایرانیان به سوی ارض خراسان گزارده شده است آن امام همامی که انیس نفوس است و غریب الغرباست. سال هاست که شیعیان تمنای دل را به پنجره فولادش دخیل میبندند و آهو وار ضمانت حضرتش را جستجو مینمایند تاریخ گواهی میدهد بر مظلومیت و غربت تو آقا جان. و حال بار دیگر شاهد آن هستیم که حنجره ای ناپاک و اندیشه ای گمراه زبان به اهانت به ساحت مقدس هشتمین مهر پر فروغ سپر امامت گشوده است.

اینک که شنیدن خبر گفتار توهین آمیز و سخیف مجری هتاک و معلوم الحال در ستاد تبلیغاتی یکی از نامزدهای انتخاباتی در شهر ایلام دل های مسلمانان را به درد آورده است شورای مرکزی هیات های مذهبی کشور ضمن محکوم کردن این اقدام وقیحانه و تعفن آمیز خواستار برخورد جدی با همه آمران مسببان و مباشران این واقعه تاسف آمیز است. بی تردید برخورد جدی با اینگونه هتاکی ها مرحمی خواهد شد بر دل هایی که از این اقدام بی شرمانه در سراسر ایران اسلامی جریحه دار شده و به درد آمده است.