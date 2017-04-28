به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار می‌شود، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک شعبان، به انتخابات پیش رو اشاره و تأکید کرد: کسانی که دشمنان از آن‌ها حمایت کرده و برایشان تبلیغ می‌کنند را نمی‌خواهیم زیرا آن‌ها مرعوب دشمن هستند و به کار ملت نمی‌آیند.

امام جمعه قزوین افزود: آن‌ها کسانی هستند که وقتی دشمن می‌گوید جنگ به راه می‌اندازیم، با دشمن هم نوا می‌شوند و تلاش می‌کنند در مردم رعب و وحشت ایجاد کنند تا رأی مردم در کیسه آن‌ها برود.

وی با تأکید بر این‌که ما کسانی را می‌خواهیم که دشمن آنها را نمی‌خواهد، عنوان کرد: این منافقان هستند که همواره با ابزار ترس کارشان را پیش می‌برند و ما کسانی که بخواهند ما را بترسانند و بگویند ما بدون امریکا نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، نمی‌خواهیم؛ زیرا آن‌ها کارآمد نخواهند بود و توان حل مشکلات مردم را نخواهند داشت.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که «ما می‌توانیم» بر زبانش جاری باشد و به آن اعتقاد داشته باشد و مانند شیطان در مردم یأس و نا امیدی ایجاد نکند و مدام مردم را از حمله نظامی امریکا نترساند.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: امریکا تاکنون این غلط را «حمله نظامی» نتوانسته انجام دهد و هیچ‌گاه هم نخواهد توانست اما همه می‌دانیم آن‌ها جنگ فرهنگی و اقتصادی را سال‌هاست به کمک عوامل داخلی آغاز کرده‌اند و به یاری خدا با آمدن دولتی قدرتمند و ضد مستکبر در این جنگ سربلند بیرون می‌آییم و امید امریکایی‌ها هم به نا امیدی تبدیل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روز جهانی کارگر اشاره و تصریح کرد: رسول خدا (ص) به دست کارگر بوسه زد و این رفتار ایشان ارزش و مقام کارگر را به خوبی نشان می‌دهد و ما نیز این روز را به همه کارگران پرتلاش و زحمتکش تبریک می‌گوییم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: امروز شاهدیم که کارگران زیادی با دشواری زندگی خود را سپری می‌کنند و وضعیت شغلی خوبی ندارند و امیدواریم با تلاش دولت آینده، مشکلات این قشر برطرف شود.

امام جمعه قزوین به در پیش بودن مناظره‌های کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره و بیان کرد: تلاش کنیم با دقت و حساسیت به مناظره‌ها گوش دهیم تا کسانی که با صداقت حرف می‌زنند را انتخاب کنیم و آن‌هایی که حرف توخالی می‌زنند را کنار بگذاریم.

وی انتخابات شوراها را هم مهم ارزیابی کرد و سفارش کرد کسانی که در پی خدمت به مردم و حل مشکلات جامعه هستند را انتخاب کنیم.

آیت‌الله عابدینی در بخش دیگری از سخنان خود به در پیش بودن ولادت با سعادت اباعبدالله الحسین (ع) اشاره و با تبریک این روز، یادآور شد: امام حسین (ع) در حرکت خود از مدینه به سمت کربلا، روز سوم یعنی روز ولادتشان به مکه رسیدند.

وی گفت: این روز به نیکی به عنوان روز پاسدار نام‌گذاری شده است، زیرا پاسداران ما به تأسی از اباعبدالله الحسین (ع) قوت قلب مظلومان عالم شده‌اند و با قدرت در مقابل ستمکاران و زورگویان ایستادگی می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در ادامه با تبریک ولادت یار باوفای امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز، عنوان کرد: حضرت ابوالفضل (ع) با رشادت‌ها و جانفشانی‌هایی که در کربلا از خود نشان دادند، به خوبی از امام زمان خود حمایت و پشتیبانی کردند.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: امروز جانبازان وقتی می‌بینند در مسیر حضرت ابوالفضل (ع) گام برداشته‌اند، قوت و توان مضاعفی پیدا می‌کنند و در مقابل سختی‌های جانبازی استقامت می‌کنند.

وی به تشریح ویژگی ولایتمداری ابوالفضل العباس (ع) اشاره و عنوان کرد: حضرت ابوالفضل (ع) شخصیتی بود که وقتی شمر برای ایشان امان‌نامه آورد و ایشان را صدا کرد، بدون اجازه ولی خود به او پاسخی نداد تا این که امام حسین (ع) به ایشان فرمودند حتی اگر فرد فاسق است، پاسخش را بدهید و پاسخ حضرت عباس (ع) شمر را نا امید کرد.

خطیب جمعه قزوین در ادامه اظهار کرد: وقتی دست راست حضرت عباس (ع) قطع شد، ایشان فرمود من تا همیشه حامی دین هستم و جانبازان نیز با تأسی از ایشان از دین و انقلاب حمایت کردند و این روز را به جانبازان و خانواده‌های ایشان که بخش زیادی از کارها را بر دوش می‌کشند، تبریک می‌گوییم.

آیت‌الله عابدینی ولادت امام سجاد (ع) را نیز تبریک گفت و تصریح کرد: امام سجاد (ع) می‌فرمایند آن‌هایی که سخاوتمندند، در دنیا و در قیامت نسبت به دیگران موقعیت بالاتری دارند و با این کار ما را به تقوا و سخاوت دعوت کردند.

وی با اشاره به شهادت شهید مطهری و روز معلم، بیان کرد: پیامبر (ص) فرموده است من برای معلمی مبعوث شده‌ام و این مهم گویای جایگاه والای معلمی در نگاه دین است و باید بیش از پیش مقام معلم را گرامی بداریم.