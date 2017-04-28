  1. استانها
  2. قزوین
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

امام جمعه قزوین:

مردم به افرادی که دشمنان حامی آن‌ها هستند رأی ندهند

مردم به افرادی که دشمنان حامی آن‌ها هستند رأی ندهند

قزوین- امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه برخی می‌خواهند با ایجاد ترس از حمله نظامی امریکا در مردم، رأی مردم را جمع کنند، گفت: آن‌ها کسانی هستند که مورد حمایت امریکا و منافقان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار می‌شود، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک شعبان، به انتخابات پیش رو اشاره و تأکید کرد: کسانی که دشمنان از آن‌ها حمایت کرده و برایشان تبلیغ می‌کنند را نمی‌خواهیم زیرا آن‌ها مرعوب دشمن هستند و به کار ملت نمی‌آیند.

امام جمعه قزوین افزود: آن‌ها کسانی هستند که وقتی دشمن می‌گوید جنگ به راه می‌اندازیم، با دشمن هم نوا می‌شوند و تلاش می‌کنند در مردم رعب و وحشت ایجاد کنند تا رأی مردم در کیسه آن‌ها برود.

وی با تأکید بر این‌که ما کسانی را می‌خواهیم که دشمن آنها را نمی‌خواهد، عنوان کرد: این منافقان هستند که همواره با ابزار ترس کارشان را پیش می‌برند و ما کسانی که بخواهند ما را بترسانند و بگویند ما بدون امریکا نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، نمی‌خواهیم؛ زیرا آن‌ها کارآمد نخواهند بود و توان حل مشکلات مردم را نخواهند داشت.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که «ما می‌توانیم» بر زبانش جاری باشد و به آن اعتقاد داشته باشد و مانند شیطان در مردم یأس و نا امیدی ایجاد نکند و مدام مردم را از حمله نظامی امریکا نترساند.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: امریکا تاکنون این غلط را «حمله نظامی» نتوانسته انجام دهد و هیچ‌گاه هم نخواهد توانست اما همه می‌دانیم آن‌ها جنگ فرهنگی و اقتصادی را سال‌هاست به کمک عوامل داخلی آغاز کرده‌اند و به یاری خدا با آمدن دولتی قدرتمند و ضد مستکبر در این جنگ سربلند بیرون می‌آییم و امید امریکایی‌ها هم به نا امیدی تبدیل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روز جهانی کارگر اشاره و تصریح کرد: رسول خدا (ص) به دست کارگر بوسه زد و این رفتار ایشان ارزش و مقام کارگر را به خوبی نشان می‌دهد و ما نیز این روز را به همه کارگران پرتلاش و زحمتکش تبریک می‌گوییم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: امروز شاهدیم که کارگران زیادی با دشواری زندگی خود را سپری می‌کنند و وضعیت شغلی خوبی ندارند و امیدواریم با تلاش دولت آینده، مشکلات این قشر برطرف شود.

امام جمعه قزوین به در پیش بودن مناظره‌های کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره و بیان کرد: تلاش کنیم با دقت و حساسیت به مناظره‌ها گوش دهیم تا کسانی که با صداقت حرف می‌زنند را انتخاب کنیم و آن‌هایی که حرف توخالی می‌زنند را کنار بگذاریم.

وی انتخابات شوراها را هم مهم ارزیابی کرد و سفارش کرد کسانی که در پی خدمت به مردم و حل مشکلات جامعه هستند را انتخاب کنیم.

آیت‌الله عابدینی در بخش دیگری از سخنان خود به در پیش بودن ولادت با سعادت اباعبدالله الحسین (ع) اشاره و با تبریک این روز، یادآور شد: امام حسین (ع) در حرکت خود از مدینه به سمت کربلا، روز سوم یعنی روز ولادتشان به مکه رسیدند.

وی گفت: این روز به نیکی به عنوان روز پاسدار نام‌گذاری شده است، زیرا پاسداران ما به تأسی از اباعبدالله الحسین (ع) قوت قلب مظلومان عالم شده‌اند و با قدرت در مقابل ستمکاران و زورگویان ایستادگی می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در ادامه با تبریک ولادت یار باوفای امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز، عنوان کرد: حضرت ابوالفضل (ع) با رشادت‌ها و جانفشانی‌هایی که در کربلا از خود نشان دادند، به خوبی از امام زمان خود حمایت و پشتیبانی کردند.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: امروز جانبازان وقتی می‌بینند در مسیر حضرت ابوالفضل (ع) گام برداشته‌اند، قوت و توان مضاعفی پیدا می‌کنند و در مقابل سختی‌های جانبازی استقامت می‌کنند.

وی به تشریح ویژگی ولایتمداری ابوالفضل العباس (ع) اشاره و عنوان کرد: حضرت ابوالفضل (ع) شخصیتی بود که وقتی شمر برای ایشان امان‌نامه آورد و ایشان را صدا کرد، بدون اجازه ولی خود به او پاسخی نداد تا این که امام حسین (ع) به ایشان فرمودند حتی اگر فرد فاسق است، پاسخش را بدهید و پاسخ حضرت عباس (ع) شمر را نا امید کرد.

خطیب جمعه قزوین در ادامه اظهار کرد: وقتی دست راست حضرت عباس (ع) قطع شد، ایشان فرمود من تا همیشه حامی دین هستم و جانبازان نیز با تأسی از ایشان از دین و انقلاب حمایت کردند و این روز را به جانبازان و خانواده‌های ایشان که بخش زیادی از کارها را بر دوش می‌کشند، تبریک می‌گوییم.

آیت‌الله عابدینی ولادت امام سجاد (ع) را نیز تبریک گفت و تصریح کرد: امام سجاد (ع) می‌فرمایند آن‌هایی که سخاوتمندند، در دنیا و در قیامت نسبت به دیگران موقعیت بالاتری دارند و با این کار ما را به تقوا و سخاوت دعوت کردند.

وی با اشاره به شهادت شهید مطهری و روز معلم، بیان کرد: پیامبر (ص) فرموده است من برای معلمی مبعوث شده‌ام و این مهم گویای جایگاه والای معلمی در نگاه دین است و باید بیش از پیش مقام معلم را گرامی بداریم.

کد مطلب 3964230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها