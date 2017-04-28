تردید صهیونیست ها درباره عملی شدن وعده ترامپ برای انتقال سفارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، مقامات اسرائیلی که از نزدیک در جریان موضوع جابجایی سفارت آمریکا در اسرائیل قرار دارند در مورد عملی شدن این وعدده «دونالد ترامپ» دچار تردید شده اند.

دلیل این تردید خودداری ترامپ از پاسخ دادن به پرسشی بود که در مصاحبه با رویترز از وی مطرح شد.

ترامپ در مصاحبه روز گذشته خود با رویترز از پاسخ دادن به پرسشی که در خصوص جابجایی سفارت در اسرائیل بود خودداری کرده و عنوان داشت که این سوال را در زمان دیگری مطرح کنید.

با این وجود «رون دِه سانتیس» سناتور جمهوریخواه آمریکا اعلام کرد، دونالد ترامپ در سفر آتی خود به تل آویو خبر انتقال سفارت آمریکا به قدس را اعلام خواهد کرد.

ون رئیس کمیته امور امنیت ملی کنگره آمریکا است و ماه مارس گذشته به اراضی اشغالی فلسطین سفر کرد و از چند منطقه به عنوان محل های احتمالی سفارت آمریکا بازدید کرد.

گفته می شود که ترامپ روز 22 ماه مه آینده به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد. هیأتی آمریکایی چندی پیش برای زمینه چینی سفر یک روزۀ آتی ترامپ وارد فلسطین اشغالی شد.

ترامپ در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که اگر پیروز شود ، سفارت آمریکا را از تل آویو به قدس منتقل خواهد کرد.