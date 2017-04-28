ملت ایران در سایه مجاهدت های مزربانان در آرامش به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با اشاره به اهمیت کار مرزبانان اظهار داشت: یاد و خاطره شهدای مرزبانان را که در کشور پاکستان به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم و امید می‌رود با شهدای صدر اسلام محشور شوند.

قریشی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات آتی عنوان کرد: کسانی که به‌عنوان نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده‌اند به مردم قول دهند که به ظرفیت‌های داخل کشور توان خود را صرف کنند و بر روی امکانات داخل کشور سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند و سخنان ایشان را باید با دقت مطالعه کنیم و آویزه گوش کنیم.

وی ادامه داد: در مناظره‌ها باید دقت کنیم تا نامزدی که ظرفیت‌های داخل را در نظر گرفته است را انتخاب کنیم چراکه چنین فردی در مسیر سخنان مقام معظم رهبری گام برمی‌دارد و هیچ‌گونه چشمداشتی به خارج از کشور ندارد و در غیر این‌صورت باید از چنین افرادی دوری کرد.

امام جمعه ارومیه تاکید کرد: ملت هم باید همگام با نامزدهای انتخاباتی پیش روند و همانند آنان اصلح باشند و در این راه به هیچ یک از شبکه‌های ماهواره‌ای نباید توجه کنیم چرا که آنان دشمنان چندین و چند ساله ایران و اسلام هستند و باید با افراد مطلع مشورت کنیم و به توطئه‌گران هیچ توجهی نکنیم.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی گفت: سوم شعبان با سالروز ولادت امام حسین(ع) مصادف شده است که باید همانند دیگر اعیاد گرامی بداریم که روز پاسدار هم با این روز مقارن شده است که ائمه اطهر ما در رأس پاسداران بزرگ اسلام قرار دارند و امام حسین (ع) از جان خود در راه دین گذشت و پاسداران ما میز باید این‌گونه باشند.

وی خاطرنشان کرد: چهارم شعبان با سالروز ولادت حضرت ابوالفضل (ع) مصادف شده است که در ایران به‌عنوان روز جانباز نام‌گذاری شده است که یکی از انتخاب‌های شایسته دیگر است که حضرت ابوالفضل (ع) نیز در راه دین و خدا جانباز شده است.

قریشی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) افزود: اگر فردی یک شبانه روز از بیماری مراقبت کند در قیامت با حضرت ابراهیم (ع) مبعوث می‌شود و بدون هیچ مشکلی از پل صراط عبور می‌کند و اگر حاجت یک فرد بیمار اجابت شود گناهان فرد بخشیده می‌شود به‌طوری که فرد دوباره به دنیا آمده است بنابراین خانواده‌های جانبازان در رسته این افراد قرار دارند.

امام جمعه ارومیه گفت: سالروز شهادت شهید مطهری در ۱۲ اردیبهشت نیز به‌عنوان روز معلم نام‌گذاری شده است که این شهید بزرگ نمونه بارزی از یک الگوی بزرگ برای تمامی معلمان ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: ۱۱ اردیبهشت نیز به‌عنوان روز کارگر نام‌گذاری شده است و اینان افرادی هستند که در راستای برطرف کردن مشکلات جامعه و خدمت‌رسانی به مردم گام برمی‌دارند که یکی از کارهای باارزش در دین اسلام است به گونه‌ای که حضرت محمد(ص) از دست این افراد به‌خوبی یاد می‌کند و از در امان ماندن دستانشان از آتش جهنم می‌گوید.