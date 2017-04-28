مهمتر از مسئله مسکن، مشکل اشتغال جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی هاشمی طبا کاندید دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با قرار گرفتن پشت تریبون اولین مناظره زنده تلویزیونی خود از شبکه یک سیما را کلید زد.

هاشمی طبا در نقد میرسلیم/ سرزمین ما دچار بحران شدید زیست محیطی است

سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نقد خود نسبت به پاسخ میرسلیم، ضمن تشکر از وی اظهار داشت: لازم می دانم نکته ای را موردتوجه قرار دهم و آن اینکه بحث آمایش سرزمینی، بحث آب، بحث روستاییان یا بحث های دیگر زیست محیطی که مستقیما به زیستگاه انسان برمی گردد در حقیقت میراثی از گذشتگان و خداوند است که به بشر عطا شده است.

وی گفت: وقتی ما اولویت برای برخی مسائل قائل می شویم منجر به این می شود که برخی مسائل بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و مسائل دیگری که کمتر به چشم می خورد، کمتر مورد عنایت قرار می گیرد بنابراین می خواهم بگویم که واقعا سرزمین ما ایران دچار بحران شدید زیست محیطی است و زیستگاه انسان در این مجموعه کاملا درحال از بین رفتن و مصادیق متعددی هم دارد.

هاشمی طبا افزود: بنابراین اولویت اولی که بایدبرای کشور قائل شویم توجه به زیستگاه و حفظ ایران است و اگر قرار باشد بدون توجه به اولویت مسائل را بررسی کنیم این نظر آقای میرسلیم مورد عنایت قرار نخواهد گرفت و دست چندم خواهد شد.

هاشمی طبا در نقد برنامه های رئیسی/ منابع ما محدود است

وی ضمن تشکر از برنامه های رئیسی گفت: معنی این مسئله آن است که ما باید یارانه هایی را که به صورت عمومی توزیع می کنیم را در دسترس آنها قرار دهیم تا آنها سر و سامان پیدا کنند. این نکاتی که آقای رئیسی فرمودند که درست هم هست منجر به بزرگ تر و بزرگتر شدن دولت می‌شود.

وی افزود: ما باید ببینیم توانایی دولت در بزرگ شدن چقدر است که اگر این توقعات را از دولت داشته باشیم که چنین و چنان باید گفت طبیعتا این ممکن نخواهد بود. ما برای آنکه بخواهیم امکانات بیشتری را در اختیار عموم مردم بخصوص اقشار محروم و طبقات ضعیف قرار دهیم باید تولید ناخالص ملی را با گسترش و بهسازی صنعت و کشاورزی و بخصوص با خدمات و به طور ویژه مسئله توریسم را حل کنیم و اگر این طور نشود چاره دردها پرداختن به معلول ها نیست.

نامزد انتخابات ادامه داد: منابع ما محدود است و ما نمی توانیم با منابع بیشمار زندگی کنیم.

سیدمصطفی هاشمی طبا در ادامه با قرار گرفتن پشت تریبون در پاسخ به این سوال که مشکل مسکن ناشی از چه مولفه هایی است و شما چه طرحی برای حل مشکل آن به ویژه برای زوج های جوان دارید؟ گفت: ما اصولا اگر بخواهیم معلول ها را مورد توجه قرار دهیم راه به جایی نمی بریم، به طور کلی علت هایی که باعث بروز مشکلات برای اقشار جامعه شده باید به صورت برطرف کردن علت ها باشد و باید این را مورد توجه قرار دهیم.

هاشمی طبا افزود: در تمام فرمایشاتی که در سوال های اخیر مطرح بود، نوعا حرکت به سمتی بود که دولت این کار را بکند دولت آن کار را نکند، دولت در حال حاضر خدمات بسیار زیادی را ارائه می کند و حقیقتش این است که اصلا بزرگ تر شدن دولت بدون اینکه اقتصاد جامعه توانمند بشود، بدون اینکه بتوانیم درآمد ملی را افزایش دهیم، امکانپذیر نیست.

مهمتر از مسئله مسکن مشکل اشتغال جوانان است

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر بخواهیم در حوزه مسکن و حل مشکلات زوج های جوان کاری صورت بگیرد از طریق پرداخت های وام در جامعه است. برای بخشی از جامعه چه در تهران و چه شهرهای دیگر مسکن هایی کوچک ساخته شده و برای این منظور و در این مورد باید به توانایی های آینده زوج های جوان توجه شود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مهمتر از مسئله مسکن مشکل اشتغال جوانان است، گفت: مسئله کار بدون توجه به ابعاد مختلف ایجاد سرمایه گذاری برای صنعت، کشاورزی و خدمات امکانپذیر نیست. یعنی اگر زوجی کار کنند و درآمد داشته باشند آینده خود را می توانند تضمین کنند و وام هایی را که برای مسکن گرفته اند را می توانند تامین کنند. امروزه به نظر می رسد با حجم وامی که از طریق بانکها مصوب شده حداقل در اطراف شهرهای بزرگ با توجه به شرایط اندکی رکود که از آن برخوردار است، امکان خریداری مسکن هست.

هاشمی طبا اظهار کرد: به نظر من اگر مسئله بیکاری حل شود و زوج ها یا همه افرادی که اشتغال دارند مبادرت به کار داشته باشند و این مسئله در کشور ما حل شود مسئله مسکن قابل حل و فصل است. ما نمی توانیم یک مرتبه سرمایه گذاری خیلی زیادی را در زمینه صنعت برای تولید داشته باشیم؛ چراکه تولیدی امروز قابل وصول است که محصول باکیفیت و قابل صدور بدهد وگرنه ایجاد اشتغال در این زمینه ها هر روز کمتر خواهد شد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ضمن تشکر از دغدغه همه نامزدهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری در خصوص مسئله مسکن اظهار داشت: همه این مسائل و مشکلات، فلش آن به سمت دولت است و اینکه ما بخواهیم بگوییم دولت این کار را کند یا آن کار را انجام دهد این به حرف آسان است. دولتها خدمات زیادی تاکنون انجام داده اند از قبیل توزیع شبکه برقی، آبی، گازی و سوخت رسانی و امنیتی که در کشور است؛ اینها خیلی مهم است.

تا ۱۰ سال آینده ۱۰ میلیون نفر حاشیه نشین خواهیم داشت

هاشمی طبا افزود: بعضی وقت ها می بینم که خیلی از ما که عضوی از این نظام هستیم به عنوان اپوزیسیون این نظام عمل می کنیم و با دست آویز قرار دادن کلماتی می خواهیم خودمان را توجیه کنیم. مسئله مسکن در اقتصاد کشورها یک امر درجه یک محسوب نمی شود. در اقتصاد کشورها به طور کلی مسئله اول حفظ کشور است که متأسفانه علیرغم اینکه ما شهداء زیادی را تقدیم کردیم و این مرز و بوم حفظ شد اما در داخل کشور به بهانه های مختلف، از این امر غافل شدیم.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه تا ۱۰ سال آینده ۱۰ میلیون نفر حاشیه نشین خواهیم داشت، تصریح کرد: توانمند شدن انسانها با یارانه دادن امکانپذیر نیست. چرا که باید یارانه ها از یک منابعی بیاید و منابع ما محدود است.

هاشمی طبا تأکید کرد: توانمند ساختن انسانها با کار، ارزش افزوده و قدرتمندکردن آنهاست. اشکال ما در این است که همه چیز را با هم می خواهیم، به طور مثال اینکه زندگی خوب، مسکن خوب و هم اینکه از نظر مالکیت ها هر چقدر هم که محترم باشد به دنبال خانه ای ۵۰۰ متری یا هزار متری با استخری بزرگ هستیم و همه اینها با هم سازگار نیست. چرا که باید اولویت بندی در این مسائل داشته باشیم.

نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: اولویت اول حفظ کشور و جمهوری اسلامی ایران، ایجاد شغل است؛ اینکه ما بیکار نداشته باشیم. اگر ما این کار را انجام بدهیم و اقتصاد را پیش ببریم و GNP کشور را بالا ببریم، خود مردم می دانند که چطور مسکن را تأمین و مشکلاتشان را حل کنند.

وی ادامه داد: اینکه بنده می گویم قانون بانکداری اسلامی و سوار کردن مقررات عقود اسلامی در بانک یک مسئله جدید است. وقتی ما بانکداری مان با پیچیدگی هایی صورت می گیرد که این پیچیدگی ها می تواند مورد سوءاستفاده آنهایی که می توانند از آنها بهره ببرند، می شود، بانکهای ما تبدیل به موسسات سرمایه گذاری می شود و نمی تواند خدمات خودش را آنگونه که باید بدهد.

نباید بگوییم که یک عده از رانت استفاده می کنند

هاشمی طبا افزود: به سهم خودم با این مسئله که باید به رفع مسئله محرومین و مستضعفین با کمک دولت اقدام کرد موافقم اما عرض من این است که ما باید تحمل داشته باشیم و آن طور که خداوند می فرماید پس از هر سختی، آسانی است. ما نباید بگوییم که یک عده از رانت استفاده می کنند. رانت خوارها را سرجای خودشان قرار بدهید.

نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: ما باید بدانیم که تمام این صحبت هایی که ناشی از دلسوزی همه ماست، مبارزه با معلول است و ما باید با علت ها مبارزه کنیم و به آنها پاسخ دهیم و این را بدانیم که آسیب به نوبت است.

هاشمی طبا در نقد صحبتهای روحانی/ باید جوانان کار و شغل داشته باشند

هاشمی طبا در مناظره انتخابات ریاست جمهوری در نقد صحبتهای روحانی گفت: اینکه ما فلش همه کارها را به سمت دولت بگیریم و ادعای اینکه دولت می تواند کاری را انجام بدهد یا ندهد و در امر مسئله مسکن و ازدواج جوانان هم دخالت کند، یک مقداری خوش بینی است.

وی افزود: به نظر من آن چیزی که برای زندگی امروز لازم دیده می شود و آنچه که دست و پای جوانان را امروز بسته و بجای آنکه با یکدیگر زندگی کنند خودشان و خانواده هایشان می خواهند با هم معامله کنند، شرایط سختی رابرای هم قرار می دهند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: در این مناظره جای جامعه شناسان که اطلاعات دقیقی در این مسائل دارند خالی است، من فکر می کنم بحث مسائل فرهنگی یکی از مهمترین مسائلی است که در امر ازدواج جوانان دخیل است. البته باید حتما جوانان کار و شغل داشته باشند و به قول حضرت امام(ره) جوانان بروند و با هم بسازند اما متاسفانه این مسئله در جامعه کمرنگ شده است.

هاشمی طبا در نقد اظهارات جهانگیری

سید مصطفی هاشمی طبا، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نقد اظهارات جهانگیری نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در بحث دستگاههای دولتی و عملکرد کارکنان آن شاهد برخی سرگردانی ها و معطل شدن ها برای مراجعین هستیم. تجربه شخصی بنده از مراجعات به دستگاههای مختلف دولتی نشان می دهد که در برخی موارد بسیار خوب عمل می کنند و در برخی موارد دیگر صرفا به دلیل انگیزه های شخصی، کارکنان و یا مدیران دولتی این امر امکانپذیر نشده است که بتوانند این عزیزان به مراجعین یاری برسانند.

وی افزود: از آنجایی که این مسئله بسیار پیچیده است من فکر می کنم اگر بشود، نیروهایی نه به عنوان بازرس بلکه به عنوان مراجعه که مورد اطمینان هم باشند به دستگاههای دولتی مراجعه و گزارشاتی عملیاتی از این دستگاهها ارائه دهند.

نامزد انتخابات ریاست جمهور ادامه داد: بنابراین لازمه اش این است که از درون دستگاهها و از مدیریت دستگاهها مطلع باشیم؛ چرا که آنها به نوعی پنهان هستند و بعضا از آسانسورها و مزایای شخصی استفاده می کنند و وقت اینکه بتوانند با مردم رو در رو صحبت بکنند را ندارند. در این زمینه باید یک مقدار بیشتر عملیاتی اقدام کنیم.

هاشمی‌طبا در نقد صحبت‌های محمدباقر قالیباف

سید مصطفی هاشمی‌طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نقد صحبت‌های محمدباقر قالیباف نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: من متأسف هستم از اینکه انجام برنامه توسعه ششم کشور از آمال و آرزوها شده است. ما یکسری تصورات از خودمان داریم که فکر می‌کنیم می‌توانیم همه کارها را با هم انجام دهیم اما باید اولویت‌بندی داشته باشیم.

وی ادامه داد: از نظر خود من اولین و مهمترین کار در کشور، مسئله احیای محیط‌زیست، حفظ زیستگاه ایران همراه با اصلاح مسئله کشاورزی است ولی سؤالی که از آقای قالیباف دارم، این است که آیا در اجرای برنامه توسعه ششم، اصرار بر موازی عمل کردن همه مواردی که در برنامه توسعه ششم هست، دارند یا واقعاً حیات مردم و حیات ایران که میراثی از گذشتگان است را در اولویت قرار می‌دهند و این را مهمترین برنامه خودشان تلقی خواهند کرد؟

سید مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ادامه مناظره امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی را شما جهت بازگشت ایرانیان نخبه و کارآمد خارج از کشور انجام می دهید، اظهار داشت: طبیعتا فضای کسب و کار منجر به این می شود که افراد گرایش به بازگشت و سرمایه گذاری و هچنین استفاده از امکانات کشور را داشته باشند. در حقیقت با شناسایی این افراد و ایجاد تسهیلات لازم برای آنها و سرگردان نکردنشان در ادارات و اجازه دادن به سرمایه گذاری و استخدام بدون قید و شرط و هرگونه تشریفات منجر به بازگشت بسیاری از این عزیزان می شود.

وی افزود: من اطلاع دقیق دارم که امروز در یکی از ایالت های امریکا بسیاری از کارشناسان نفتی ما در آنجا هستند، اما به هر حال ضوابط پیچیده و مشکلاتی که در ارائه خدمات به آنها وجود دارد باعث می شود که آنها در بازگشت به کشور تردید کنند.

هاشمی طبا با بیان اینکه وقتی کسی در آنجا ماهی چهار یا پنج هزار دلار درآمد دارد ما نباید انتظار داشته باشیم که بخواهند اینجا با ماهی سه یا چهار میلیون تومان زندگی کنند، خاطرنشان کرد: ما باید از سرگردان ماندن آنها جلوگیری کنیم و زمینه و علاقه انجام این کار در کشور وجود دارد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اظهارات پایانی خود در مناظره امروز گفت: همه ما دغدغه کار و خدمت به کشور را داریم اما برخی از دوستان، بعضی مسائل و وظایف که بیش از حد و حدود امکانات دولت است را بر خودشان تحمیل می کنند و به نوعی برخورد می شود که خدمات دولت ها که خدمات کمی هم نبوده است نادیده گرفته می شود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: دولت ها باید حتما در انجام اقدامات و وظایف خود اولویت بندی داشته باشند. سرمایه کارآفرینان و بخش خصوصی و تلاش آنها باید محترم شمرده شود و زمینه برای آنها و بخصوص شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد.

وی اظهار کرد: شخصا معتقد هستم با توجه به تاکیدی که دوستان بر حفظ زیستگاه ایران به عنوان میراث گذشتگان در قبال ما داشتند در درجه اول از نظر من باید به حفظ کشور و زیستگاه ایران بپردازیم و همچنین رسیدگی به محرومان و مستضعفان و اقشار ضعیف جامعه در حد حداقل یک زندگی شرافتمندانه را از طرف دولت مورد تاکید قرار می دهم.

هاشمی طبا با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش صنعت، خدمات و گردشگری برای ایجاد اشتغال مورد تاکید وی است خاطرنشان کرد: هر اشتغالی با ارزش نیست چراکه اشتغال باید با ارزش افزوده همراه باشد، تولید باید تولید باکیفیت صادراتی و قابل و صادر کردن به خارج از کشور باشد تا اشتغال بتواند موقعیت و جایگاه مناسب خودش را در کشور بیابد.