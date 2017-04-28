به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال دختران دومین دوره المپیاد ورزشی استان گلستان عصر جمعه در خانه بسکتبال گرگان برگزار شد که تیم گرگان موفق به کسب مقام قهرمانی شد و تیم‌های گنبد و بندرترکمن به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در دیدار فینال این رقابت‌ها تیم گرگان با نتیجه قاطع ۳۰ بر هفت بر تیم گنبد غلبه کرد تا مدال طلا را کسب کند و در دیدار رده بندی تیم بندرترکمن با ارائه یک بازی کاملا برتر ۴۳ بر سه تیم کلاله را مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد.

مسابقات بسکتبال دختران دومین دوره المپیاد ورزشی استان گلستان با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار شد که رقابت‌های گروه شرق در سالن کوثر کلاله و رقابت‌های گروه غرب در سالن شهدای کردکوی برگزار شد.

لازم به ذکر است؛ دومین دوره المپیاد ورزشی استان گلستان با شعار «المپیاد، میعادگاه ورزش گلستان» با شرکت بیش از دو هزار و ۵۰۰ ورزشکار نوجوان پسر و دختر در رشته‌های کشتی آزاد (پسران)، فوتبال (پسران)، فوتسال (دختران)، والیبال، بسکتبال، تکواندو، کاراته، دو و میدانی، تنیس روی میز و ژیمناستیک در حال برگزاری است.