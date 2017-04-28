به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری کاندید دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با قرار گرفتن پشت تریبون اولین مناظره زنده تلویزیونی خود از شبکه یک سیما را کلید زد.
جهانگیری در نقد سخنان میرسلیم
اسحاق جهانگیری در نقد دیدگاه های سیدمصطفی میرسلیم نامزد دیگر انتخابات درباره موضوع حاشیه نشینی اظهار داشت: حاشیه نشینی یکی از مهمترین مشکلات کشور است که در تمام نقاط دیده می شود.
وی تأکید کرد: مسئله مهم این است که باید به این مردم توجه کرد تا آنها دیده شوند؛ نباید آنها را افراد اضافی تلقی کرد.
جهانگیری ادامه داد: در دولت یازدهم با این پدیده به صورت کارشناسی و علمی برخورد و سازماندهی شد؛ از جمله اینکه شورایی با عنوان بازآفرینی مناطق سکونتی مردم با توجه به بافت های میانی و حاشیه ای تشکیل شد.
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: تمام حاشیه نشین ها در این دولت بیمه شده اند و مراکز درمانی در نقاط حاشیه ای مستقر شد و برای جوانان آنها که به سن تحصیل رسیده و محروم از تحصیل بوده اند، برنامه درسی پیش بینی شد.
جهانگیری در نقد سخنان رئیسی
اسحاق جهانگیری در ادامه برنامه مناظره امروز و در نقد دیدگاههای سید ابراهیم رئیسی درباره راههای افزایش عدالت اجتماعی در جامعه، اظهار داشت: عدالت یکی از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی است و محدود کردن عدالت به مسائل اقتصادی نیز ظلم به موضوع عدالت است.
وی ادامه داد: عدالت آموزشی یعنی همه کودکان امکان بهرهمندی از تحصیل را داشته باشند، عدالت سیاسی یعنی اینکه در بین نیروهای سیاسی، عدالت برقرار باشد و عدالت قضایی یعنی تمام مردم در مراجعه به دستگاه قضایی احساس عدالت کنند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه متأسفانه احساس عدالت در جامعه کم شده است، اظهار داشت: یکی از بخشهای عدالت اقتصادی، توجه به عدالت منطقهای و جغرافیایی است.
جهانگیری تصریح کرد: اینکه کسی ۳.۷ میلیارد دلار اموال ملت را به جیب بزند، یعنی عدالت وجود ندارد و عدهای به ثروتهای بادآورده دست یافتهاند.
وی درباره موضوع افزایش دهکهای دریافتکننده یارانه نیز گفت: یارانهها در سال اول بر روی ضریب جینی تأثیر گذاشت، اما اینکه گفته شود دریافتکنندگان یارانه از سه دهک بیشتر شود، یعنی دهکهای موجود ضعیفتر میشود.
جهانگیری در نقد سخنان هاشمی طبا
اسحاق جهانگیری در ادامه برنامه مناظره در نقد دیدگاههای سید مصطفی هاشمیطبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در موضوع راههای تأمین مسکن، اظهار داشت: به دلیل صدور پروانههای بیحساب و کتاب در شهرداریها و دلالی شدن موضوع مسکن، مشکلات این بخش افزایش یافته است.
وی افزود: بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش واحدهای مسکونی است که امروز خالی هستند و این سرمایه راکد شده است.
این نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با بیان اینکه ما در حوزه مسکن چند اولویت داشتهایم، خاطرنشان کرد: یکصد هزار مسکن اجتماعی برای گروههای نیازمند مانند کمیته امداد و بهزیستی مورد نیاز است و سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی هم باید استحکامبخشی شوند.
جهانگیری گفت: در این دولت سقف تسهیلات مسکن برای زوجین جوان ۱۶۰ میلیون تومان شده است و برای خانه اولیها هم امکان باز شدن حساب ۶ ماهه در صندوق پسانداز مسکن برای دریافت وام و خانهدار شدن پیشبینی شده است.
احترام و کرامت جوانان بایدحفظ شود
وی در ادامه و با اشاره به دیدگاه های حسن روحانی درباره راههای افزایش زمینه ازدواج اظهار داشت: احترام و کرامت جوانان بایدحفظ شود تا زمینه اشتغال آنها فراهم شود.
وی افزود: در این کشور بیشترین زمینه برای گردشگری و اشتغالزایی وجود دارد؛ چه کسانی باعث شدند وقتی ۷۰۰ هزارنفر برای زیارت وارد مشهد می شدند و زمینه اشتغال برای مردم مشهد فراهم می شد، این مسئله منتفی شود؟ ما که به سفارت عربستان حمله نکردیم؛ چه کسانی زمینه این کارها را فراهم کردند و حمایت هم کردند!؟
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نخستین برنامه مناظره و در پاسخ به این سوال که راه حل شما درباره عدم رضایت کافی ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی چیست و چه اقدامی برای کاهش بوروکراسی در ادارات انجام خواهید داد، اظهار داشت: سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد و رضایت به مشارکت مردم؛ اگر این سرمایه کاهش یابد باعث آسیب اجتماعی می شود.
وی ادامه داد: رویکرد غالب در دولت یازدهم به مسائل اجتماعی، منحصر به فرد بود؛ به گونه ای که نگاه آمرانه و خشن و قضایی را به نگاه علمی تغییر داد که در این نگاه اخلاق دورنمایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیری با بیان اینکه باطل السحر فریب، آگاهی مردم است، افزود: در جلساتی که در محضر مقام معظم رهبری با حضور سران سه قوه درباره مسائل اجتماعی تشکیل شد تصمیمات خوبی گرفته شد.
نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: در رابطه با رضایت ارباب رجوع در ادارات نیز پایش های مهمی در سطح ملی، استانی و شهرستانی انجام دادیم که مشخص شد بیشترین عدم رضایت مردم از شهرداری ها، بانکها و دستگاه قضایی است.
باید شفافیت رعایت شود و مردم نسبت به حقوق خود مطلع باشند
وی با تأکید بر اینکه باید شفافیت رعایت شود و مردم نسبت به حقوق خود مطلع باشند، گفت: دولت الکترونیک باید به طور جدی مدنظر باشد و کشور به صورت الکترونیک اداره شود؛ سامانه های الکترونیکی در دستگاه ها باید با هم مرتبط باشند.
جهانگیری تصریح کرد: مهمترین هدفی که ما از استقرار دولت الکترونیک دنبال می کنیم این است که روند خدمت رسانی به مردم تسهیل شود و پس از آن نظارت جدی بر فرآیندهای دستگاه ها، اهمیت دارد و مجوزهای غیرضروری هم باید لغو شود.
جهانگیری در ادامه با بیان دیدگاههای خود درباره موضوع افزایش رضایت عمومی از دستگاههای اجرایی و در پاسخ به سؤالات دیگر نامزدها اظهار داشت: مسائل اجتماعی با برخوردهای گازانبری و امنیتی حل نمیشود و با کتک زدن دستفروش در خیابان و تشکیل گروه ضربت هم حل نمیشود؛ برخورد با مسائل اجتماعی باید علمی باشد.
وی خطاب به قالیباف ادامه داد: یک جریانی به اسم اصلاحطلب را از همه حقوقشان محروم کردهاند و میخواهید در رقابتهای انتخاباتی هم نباشند؛ من به عنوان نماینده جریان اصلاحطلب، از زمانی که در دهستان تا شهرستان و استان و وزارت و معاونت اول حضور داشتهام، الان احساس میکنم که میتوانم خودم را در معرض انتخاب مردم قرار دهم.
راه اشتغال، توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است
نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: من میخواهم بگویم که دولت یازدهم در چه شرایطی تشکیل شد و کسانی که عامل آن مشکلات بودند، چرا با یک ژست دیگر در صحنه حاضر شدند. ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد اقتصادی در کشور را گرفتند و خرج کردند و جز بیکاری چه نتیجهای گرفتند؟
جهانگیری گفت: بر طبق آمار مرکز آمار ایران، میزان اشتغال در سال ۸۴ حدود ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل بوده و در سال ۹۱ هم باز همین عدد بوده است؛ رئیسجمهور سابق هم مدام میگفت که دو سال دیگر بیکاری را ریشهکن میکنم، انگار حرف ما یکی است!
وی تصریح کرد: در این دولت ۹ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی را افزایش دادیم که چهار میلیون و ۵۰۰ هزار شغل میشود.
معاون اول حسن روحانی گفت: راه اشتغال، توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در نظام اداری هم باید شفافیت حاکم باشد.
جهانگیری افزود: در رابطه با حقوقها هم بعداً صحبت میکنم اما هم من و هم آقای رئیسجمهور و هم وزرا اعلام کردهایم که زبان ما برای عذرخواهی از مردم اَلکن نیست و هر جا احساس کنیم اشتباهی صورت گرفته، عذرخواهی میکنیم.
نقد جهانگیری به قالیباف
جهانگیری در ادامه و در نقد سخنان قالیباف درباره موضوع محیط زیست و راههای حفظ آن، گفت: بحثهای زیستمحیطی جزء مهمترین مسائلی است که مردم درگیر آن هستند و دولتها وظیفه دارند کار جدی انجام دهند.
وی افزود: محیط زیست مهمترین اقدام دولت یازدهم بود؛ هم در زمینه دریاچه ارومیه و هم در زمینه بنزین پتروشیمی که به طور کامل آن را حذف کردیم؛ امروز در بیش از ۴۰ شهر، بنزین یورو ۴ استفاده میشود.
نامزد انتخابات ادامه داد: ریزگردها طبق مطالعات دقیق ۷۰ درصد منبع خارجی دارد که در گفتگوهای بینالمللی پیگیر آن هستیم.
جهانگیری عنوان کرد: آقای قالیباف ۱۲ سال شهردار تهران است چطور نتوانستید تفکیک زباله کنید؟ ایشان فقط شهردار سازه و پروانه ساخت دادن است. بروید منطقه ۲۲ را ببینید.
وی افزود: شما طوری صحبت میکنید که انگار مسئول کل عالم هستید! شما ما را متهم میکنید به مدیریت ۶۰ سال قبل.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: باید بپذیرید با روشهای تند نظامی نمیتوانید تهران را بگردانید.
مردم امیدوارند که مسائل آینده کشور قابل حل است
اسحاق جهانگیری در بخش دوم برنامه مناظره امروز و در پاسخ به سوالی درباره بهره گیری از نخبگان برای آینده کشور اظهار داشت: همه پایش ها نشان می دهد که مردم و نخبگان ما وضعیت موجود را سیاه نمی بینند و امیدوارند که مسائل آینده کشور قابل حل است.
وی افزود: امروز کشور ما از دانش بالایی برخوردار است و یکی از وظایف معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری نیز این است که نخبگان کشور را ساماندهی کرده و از آنها استفاده کند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: در گزارشی هم که اخیراً از مراجع جهانی دریافت شده، رتبه علمی ایران در سطح منطقه و جهان قابل قبول است.
جهانگیری افزود: مهم این است که ارتباط دستگاه ها با صنعت و مراکز تولیدی کشور برقرار شود و اگر مراکز پژوهشی در مراکز تولیدی مستقر شوند می توانیم از توان نخبگان بهتر استفاده کنیم.
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