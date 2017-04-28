فاصله طبقاتی در سالهای اخیر بیشتر شده/پیشنهادوام ازدواج ۲۰میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی در خصوص سخنان میرسلیم اظهار داشت: اولین موضوع در بحث حاشیه نشینی بحث آمار است که باید آمار دقیقی در این خصوص منتشر شود چراکه آمار ۱۱ میلیون مربوط به سال ۹۲ است در حالی که امروز آمار حاشیه نشینی در حدود ۱۶ میلیون نفر است.

وی ادامه داد: در خصوص علل پدیده حاشیه نشینی یکی از دلایل آن کم آبی روستاها است که باعث مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرهای بزرگ شده است.

رئیسی با بیان اینکه اولین گام برای ساماندهی حاشیه نشینی نوسازی و بهسازی مسکن و نظام شهری است گفت: تثبیت مالکیت، توجه به بهداشت و مشکلات اجتماعی حاشیه نشین ها، دعوت از سرمایه گزاران و صنایع برای رونق حاشیه شهرها از جمله راه کارهای ساماندهی حاشیه شهرهاست.

شکاف طبقاتی افزایش یافته است

رئیسی با قرار گرفتن پشت تریبون در پاسخ به این سؤال که چه برنامه‌ای برای رشد عدالت اجتماعی و کاهش طبقات اجتماعی دارید؟ گفت: عدالت اجتماعی یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی است و فاصله طبقاتی به هیچ عنوان زیبنده نظام نیست.

وی ادامه داد: آنچه نگران‌کننده است، این است که ضریب جینی نشان‌دهنده این است که در سال‌هایی که هدفمندی یارانه‌ها مطرح بود، این فاصله کمتر شده و در سال‌های اخیر شاهد افزایش آن از ۰.۳۶ به ۰.۴۳ بوده‌ایم که ۷ واحد افزایش پیدا کرده است.

حجت الاسلام رئیسی در جمع بندی پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه در مفاهیم دینی ما پس از توحید مفهوم عدالت عنوان شده است گفت: آنچه شاهد آن هستیم بیکاری جوانان تحصیلکرده و تعطیل شدن واحد ها و کارگاه های تولیدی و اقتصادی است که این مشکلات خود به خود سبب افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد.

وی افزود: برخی افراد درآمدشان یارانه ای است که از دولت دریافت می کنند و سوال این است که آیا امکان زندگی با این مقدار درآمد وجود دارد؟

رئیسی با بیان اینکه امروز با واقعیات زندگی محرومین مواجه هستیم اظهار داشت: وام های کلانی در اختیار عده ای خاص قرار گرفته در حالی که امروز جوانان برای دریافت تسهیلات ازدواج مدت قابل توجهی را باید در نوبت قرار گیرند.

وی افزود: برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در دولت باید به گونه ای باشد که فاصله طبقاتی بر اساس شاخص های عدالت اجتماعی کاهش یابد تا موجب کاهش فساد شود.

رئیسی با بیان اینکه در جوامع توسعه یافته شاهد فقر و محرومیت افراد هستیم ادامه داد: در جوامع توسعه یافته نیز برخی افراد کاخ نشین و برخی کوخ نشین هستند که این موضوع بر خلاف شاخص های عدالت اجتماعی است.

وی در پایان گفت: موضوع اصلی امروز حمایت از تولید ملی است که بر اساس آن می توانیم حق محرومان را پرداخت کنیم.

رئیسی در نقد سخنان سید مجتبی هاشمی طبا گفت: اساس در توانمند سازی مردم برای تهیه مسکن و نوسازی بافت فرسوده است اما با وجود جوانان و زوج های جوانی که قصد تشکیل زندگی دارند چاره ای جز ارائه تسهیلات به آنها برای اجاره مسکن وجود ندارد.

وی افزود: نمی توان مدعی تسهیل ازدواج جوانان بود اما در این راه اقدامی عملی انجام نشود و دولت موظف به ارائه تسهیلات در این خصوص است.

رئیسی با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر در دولت های قبل گفت:مسکن مهر با همه اشکلات ایجاد شد، و توانست عده ی زیادی را صاحب خانه کند، امروز نیز باید با حمایت از آن صاحبان مسکن مهر را از بلاتکلیفی خارج کرد.

وی در پایان گفت: با اجرای نوسازی بافت های مسکونی و ارائه تسهیلات مسکن، با ایجاد کمتر از یک میلیون مسکن در سال کماکان عقب خواهیم بود.

رئیسی در نقد سخنان روحانی گفت: وقتی که دختر و پسر جوانی نتوانند ازدواج کنند قطعا نشاطی که باید در جامعه باشد، وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر تسهیلاتی را فراهم کنیم می توانیم آمار ازدواج را که در حال حاضر ۷۰۰ هزار مورد در سال است به یک میلیون ازدواج در سال برسانیم.

رئیسی با بیان اینکه شرایط دریافت وام ازدواج باید تسهیل شود اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند که باید در شرایط تخصیص آن مانند دریافت وثیقه تجدید نظر شود.

وی افزود: مبلغ وام ازدواج نیز در حال حاضر ۱۰ میلیون تومان است که بر اساس شرایط موجود جامعه پیشنهاد ما افزایش آن به ۲۰ میلیون تومان است.

رئیسی سه عامل ازدواج، مسکن و شغل را سه عامل مهم در ایجاد نشاط در جامعه برشمرد و تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف به ایجاد یک میلیون شغل در سال کرده، اگر در کنار آن شاهد یک میلیون مسکن باشیم با برنامه ریزی صحیم میتوانیم شاهد یک میلیون ازدواج نیز خواهیم بود.

رئیسی در نقد سخنان جهانگیری گفت: در خصوص نظام اداری که مستقیما با مردم در ارتباط است، در نمایشگاهی در سال ۸۳ تمام آسیب های اداری کشور را برای بازدیدکنندگان به نمایش در آوردیم.

وی گفت: وضعیت اداری فعلی کشور همه کسانی که دغدغه نظام اداری سالم را دارند کماکان رنج می دهد.

رئیسی در خصوص آمار ارائه شده در خصوص دولت الکترونیک توسط جهانگیری تصریح کرد: در زمینه دولت الکترونیک ۱۵ درصد از کار پیش رفته است و بسیاری از بخش های لازم در دولت الکترونیک کماکان عملیاتی نشده است.

وی افزود: امکان اصلاح نظام اداری بدون شفاف سازی و نقد پذیری وجود ندارد و سلامت نظام اداری باید بگونه ای باشد تا مناقصه ها و مزایده ها در اختیار مردم و اصحاب رسانه باشد.

رئیسی گفت: اکر شرکت ها و نظام اداری منضبط نباشند شرکت های دولتی حیاط خلوت افراد خواهد شد.

رئیسی درباره سخنان قالیباف گفت: مسئله محیط زیست در قانون اساسی جزو اصول و قوانین آمرانه است و در کلیه اموری که مربوط به مسائل زیست محیطی می شود باید به آن توجه کرد.

وی افزود: در هر مکانی که فعالیت های صنعتی، احداث کارخانه و دیگر عوامل انسانی وجود دارند باید به مسائل زیست محیطی با حساسیت توجه شود.

ریسی با اشاره به یکی از شرکت های وابسته به آستان قدس رضوی اظهار داشت: زمانی که در آستان قدس مسئولیت را به عهده گرفتم، شرکتی که آستان قدس در آن صاحب ده درصد سهام بود در جنگل های شمال مشغول به کار بود که در همان ابتدا با رایزنی های صورت گرفته با ریاست سازمان محیط زیست خواهان قطع همکاری با این شرکت شدم.

وی ادامه داد: ابتدا باید بررسی کرد که آیا مسئله خوزستان قابل پیشبینی، پیشگیری و برخورد متناسب بوده است یا نه؟

رئیسی افزود: محیط زیست باید زمینه ای برای اشتغال باشد چراکه بسیاری از کارهای کشاورزی می تواند در حوزه محیط زیست زمینه اشتغال آفرینی داشته باشد.

وی در پایان وقت خود گفت: امروز یکی از مسائل مهم در کشور مدیریت منابع آبی است و اگر منابع فعلی به درستی مدیریت شود می توان از بحران بی آبی عبور کرد.

ورزش از میادین ارز آوری برای کشور است

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر برنامه هایش در جهت تقویت ورزش پهلوانی و مقابله با معضلات ورزش گفت: ورزش امری بسیار ضروری برای آحاد جامعه است و کشور ما استعداد این را دارد که در ورزش حرفه ای همگانی و قهرمانی حائز مقام های برتر بین المللی باشد.

وی با مهم ارزیابی کردن ورزش قهرمانی و مدال آوری در ورزش حرفه ای ادامه داد: ورزش همگانی باید با حمایت دولت در جامعه دنبال شود چراکه باعث نشاط در جامعه خواهد شد.

رئیسی با اشاره به نقش ورزش در ایجاد اشتغال اظهار داشت: یکی از میادین ارز آوری و اشتغال زایی در کشور ورزش است و امروز در کشورهایی مانند کشورهای آمریکای جنوبی، ورزش بعنوان یکی از ابزارهای ارز آوری و اشتغال نقش بسیار مهمی دارد.

وی گفت: جوانان حامی اشاعه ورزش قهرمانی و پهلوانی هستند و وظیفه دولت این است که با حمایت و سرمایه گزاری در امر ورزش به پویایی و نشاط ورزشی در جامعه کمک کند.

چرا دولت ها در پایان کار خود اپوزیسیون می شوند؟

رئیسی در جمع بندی سخنان خود در مناظره زنده تلویزیونی گفت: یکی از مظلومیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دولت ها بعد از پایان کار به جای پاسخگویی در خصوص عملکرد چهارساله، حالت اپوزیسیون به خود می گیرند.

وی گفت: امروز اصلاح طلب و اصولگرا مطرح نیست و باید تمام توان برای رفع مشکلات محرومین به کار گرفته شود.

رئیسی خطاب به روحانی در خصوص توانمندی در ایجاد یک میلیون شغل در سال تصریح کرد: ایجاد یک میلیون شغل در سال بر اساس برنامه ششم توسعه به صورت قانون در آمده است و اگر دولتی مدعی عمل به قانون باشد باید عامل به این قانون و توانمندی در ایجاد یک میلیون شغل در جامعه باشد.

وی گفت: در برنامه بنده با توجه به بررسی های همه جانبه ای که صورت گرفته به این نتیجه رسیده ایم که توانایی ایجاد یک میلیون شغل را داریم.

رئیسی با اشاره به اوضاع محرومین در جامعه اظهار داشت: وضعیت امروز محرومین، بیکاری و مسکن ایجاب می کند تا یک عزم راسخ وارد میدان عمل و اجرایی کشور شود.

وی در پایان گفت: براساس آمار گفته شده، دریافتی افراد تحت پوشش کمیته امداد افزایش پیدا کرده اما این سوال پیش می آید که چرا این موضوع در اول کار دولت رخ نداد و به روزهای پایانی کار دولت کشیده شد.