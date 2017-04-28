ژیمناستیک پسران با قهرمانی گنبد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ژیمناستیک پسران دومین دوره المپیاد ورزشی استان گلستان عصر جمعه در آکادمی ژیمناستیک گنبد برگزار شد که تیم گنبد موفق به کسب مقام قهرمانی شد و تیم‌های گرگان و مینودشت به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در پایان این دوره از رقابت‌ها تیم گنبد چهار مدال طلا، پنج مدال نقره و دو مدال برنز کسب کرد و بر سکوی نخست ایستاد، تیم گرگان با کسب چهار مدال طلا، چهار مدال نقره و سه مدال برنز دوم شد و تیم مینودشت با کسب دو مدال برنز در جایگاه سوم ایستاد.

لازم به ذکر است؛ دومین دوره المپیاد ورزشی استان گلستان با شعار «المپیاد، میعادگاه ورزش گلستان» با شرکت بیش از دو هزار و ۵۰۰ ورزشکار نوجوان پسر و دختر در رشته‌های کشتی آزاد (پسران)، فوتبال (پسران)، فوتسال (دختران)، والیبال، بسکتبال، تکواندو، کاراته، دو و میدانی، تنیس روی میز و ژیمناستیک در حال برگزاری است.