هفته چهارم کورس اسبدوانی بهاره آق قلا در گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت‌های کورس اسبدوانی بهاره آق قلا قرار بود عصر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شود که پیست این مجموعه برای برگزاری این رقابت‌ها آماده نبود تا کمیته مسابقات تصمیم به برگزاری این هفته از رقابت‌ها در مجموعه سوارکاری گنبد بگیرد.

در این هفته از رقابت‌ها عصر جمعه ۵۰ راس اسب از نژادهای دوخون و تروبرد داخلی در ۶ دور هزار و هزار و ۵۵۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۵۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های دوخون سه ساله و ۱۶ تا ۲۲ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که آرمین آق آتابای با اسب اس پایر زودتر از خط پایان گذشت و ابوطالب چاریزاده با اسب خوش خوش و نورمحمد بهادر با اسب امیر پاشا به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و ۱۰ تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر بود که جواد آچاک با اسب اکسیر عنوان اول را به دست آورد و بنیامین جرجانی با اسب خان یلمه و آرمین آق آتابای با اسب تایفون به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و هشت تا ۱۰ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال دالیجه عطا با اسب شمیم موفق به کسب مقام اول شد و پیمان قلرعطا با اسب رپتور و آق اویلی بشگرد با اسب سیاتل ویو به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و صفر امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر شکل گرفت که آق اویلی بشگرد با اسب رومیصا زودتر از خط پایان عبور کرد و فیض الله رجال با اسب سهند ۱۱۰ و جواد آچاک با اسب شمیلا به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های تروبرد داخلی سه و چهار ساله و صفر تا ۶ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که نادر صالح پور با اسب تاوانتیا نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و آرمین آق آتابای با اسب مانلی (۲) و بنیامین جرجانی با اسب مستر واندرفول نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و دو تا چهار امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که بنیامین جرجانی با اسب پرسا موفق به کسب مقام اول شد و نورمحمد بهادر با اسب ترینا و جواد آچاک با اسب دازقوش به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

بنیامین جرجانی و آرمین آق آتابای بهترین چابکسواران هفته

در پایان هفته چهارم رقابت‌های کورس اسبدوانی بهاره آق قلا، بنیامین جرجانی و آرمین آق آتابای هر کدام با کسب یک مقام نخست، یک مقام دوم و یک مقام سوم بهترین چابکسواران هفته لقب گرفتند، جواد آچاک یک مقام نخست و دو مقام سوم به دست آورد، آق اویلی بشگرد موفق به کسب یک مقام نخست و یک مقام سوم شد و کمال دالیجه عطا و نادر صالح پور هر کدام یک مقام نخست به دست آوردند.

لازم به ذکر است؛ هفته پنجم رقابت‌های کورس اسبدوانی بهاره در گنبد و آق قلا، ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت در مجموعه‌های سوارکاری این دو شهرستان برگزار خواهد شد.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.