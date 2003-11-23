ظرفيت ناوگان تجاري كشور 20 درصد بيشتر از اهداف برنامه سوم توسعه بود

به گزارش خبرگزاري مهر، در سال گذشته فعاليت كانتينري بنادر تجاري كشور از 418 هزار TEU در سال 1379 به 810 هزار TEU در سال گذشته افزايش يافته است.

ظرفيت اسمي بنادر و ظرفيت ناوگان تجاري كشور نيز به ترتيب به 8/53 و 25/3 ميليون تن رسيده است كه به ترتيب پنج و20 درصد بيشتر از اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم اقتصادي بود.

بر اساس همين گزارش، در سال گذشته، 5/324 تن بار در كشور جابجا شده كه 9 درصد از اهداف برنامه سوم اقتصادي

( 3/295 ميليون تن) بيشتراست.

همچنين حمل بار ترانزيت نيز با 6/5 ميليون تن حدود 7/7 درصد نسبت به اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي افزايش نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، حمل بار درسال 1381 نسبت به ابتداي برنامه سوم 2/31 درصد و نسبت به سال 1380 معادل 4/10 درصد رشد داشت.

اين گزارش حاكي است، زير بخش هاي حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي به ترتيب 7/91، 27/8 و 03/0 درصد از حمل بار كشور را به خود اختصاص داده اند كه نسبت به مدت مشابه سال 1380 افزايش سهم حمل نقل جاده اي را نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، در سال گذشته، حدود 5/415 ميليون نفرمسافر در كشور جابجا شده كه نشان دهنده تحقق 90 درصد از اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم است.

بر اساس همين گزارش، حمل مسافردر كشور در سال گذشته نسبت به ابتداي برنامه سوم 5/7 درصد رشد و نسبت به سال 1380 حدود 7/0 درصد كاهش ياقت.

سهم هر يك ازبخش هاي حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي از كل مسافر حمل شده در كشور به ترتيب 7/93، 4/3 و 9/2 درصد بوده كه نسبت به سال 1380 نشان دهنده افزايش سهم حمل و نقل ريلي و هوايي مي باشد.

اين گزارش حاكي است، در سال گذشته از محل تسهيلات پرداختي به متقاضيان تعداد 1050 دستگاه اتوبوس بين شهري، 1282 دستگاه كاميون و755 دستگاه تريلركشنده به ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي كشور منجر به كاهش سن ناوگان مسافري به 5/14 سال و ناوگان باري به 3/21 سال شده است.

بر اساس اين گزارش، در سال 1381 معادل 110 كيلومترآزاد راه ، 251 كيلو متربزرگراه و 381 كيلومترراه اصلي به شبكه جاده اي كشورافزوده شده كه به ترتيب 98، 88 و 68 درصد از اهداف برنامه سوم اقتصادي تحقق يافت.

بر اساس همين گزارش، احداث 102 كيلومترخط ريلي جديد و بهسازي و بازسازي 352 كيلومترازخطوط ريلي موجود از جمله اقدامات حمل و نقل ريلي در سال 1381 بوده است.