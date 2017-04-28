به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید بخشی عصر جمعه در دیدار با رئیس کانون مداحان میامی به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه ۶۰ مداح شهرستان در سامانه طوبی ثبت نام کرده اند، افزود: مداحان و ذاکران ائمه اطهار (ع) نقش تأثیرگذاری در ترویج فرهنگ و معارف ناب اهل بیت(ع) بر عهده دارند.
وی با توجه به در پیش بودن انتخابات در ۲۹ اردیبهشت درباره نقش مداحان در این برهه گفت: مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، بهعنوان یکی از اقشار تاثیرگذار باید با بصیرت و با آگاهی کامل، این مباحث را دنبال کنند و فقط ویژگی های اصلح را برای مردم بیان کنند و از طرفداری از کاندیدای خاص پرهیز کنند.
عضو شورای فرهنگ عمومی میامی با بیان اینکه در میامی ۱۸۹ مداح شناساییشدهاند، افزود: سامانه طوبی ویژه ساماندهی مداحان و شعرای آئینی در میامی نیز آماده ثبتنام از این اقشار است که در سال جاری ۶۰ مداح در این سامانه ثبتنام کردهاند و بهزودی کار سطحبندی آنان شروع میشود.
وی ضمن تقدیر از عملکرد کانون مداحان در سال گذشته و ثبت نام مداحان در سامانه طوبی گفت: مداحان پس از ثبتنام در سامانه طوبی بر اساس سابقه، مهارت، سطح دانش و فن و … طبقهبندیشده و کد دائم مداحی دریافت میکنند و برای آنها کارت صادر میشود.
رئیس کانون مداحان میامی نیز در ادامه این دیدار گفت: سال گذشته چهار کارگاه تخصصی مداحی در شهرستان اجرا شد که آخرین آنها با حضور رئیس سابق کانون مداحان کشور و با استقبال خوبی از طرف مداحان برگزار شد.
علی آقایی گفت: در نظر داریم طی سال جاری نیز پنج کارگاه آموزشی به همت اداره تبلیغات اسلامی و با حضور اساتید مجرب کشوری برگزار کنیم و در این کارگاه ها به تبیین شعار سال نیز توجه ویژه خواهد شد.
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