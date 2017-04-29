۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۲۳

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد؛

راه اندازی شعب بانکهای ایران و اروپا در دستور کار

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: راه اندازی شعب بانکهای ایران و اروپا در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری در همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا  افزود: بررسی روند پیشرفت اصلاحات در نظام بانکی ایران برای تسریع در اتصال به نظام بین الملل از محورهای اصلی این همایش است.

وی افزود: در این پیوند موضوعاتی چون آینده صنعت پرداخت، راه اندازی بانک های ایرانی در اروپا و رعایت استانداردهای بین المللی طی دو روز برگزاری همایش مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی  از اروپا به عنوان دومین شریک تجاری ایران پس از آسیا یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش ها بتواند در تسهیل فضای تجاری و بانکی دو طرف موثر باشد.

وی گفت: بانک مرکزی اقدام های مهمی را برای اتصال مجدد نظام بانکی ایران به نظام بین المللی در دستور کار دارد و از این رو انتظار دارد که همزمان با انجام این اقدام ها، مسیر برای توسعه روابط تجاری و بانکی هموارتر شود.

 وی اظهار داشت: در این همایش فرصت های سرمایه گذاری در ایران بویژه سرمایه گذاری در امور زیربنایی و نیز انرژی به مهمانان خارجی همایش معرفی می شود.

دیواندری با بیان اینکه رعایت الزامات و مقررات بین المللی و مقررات مبارزه با پولشویی یکی از پیش نیازهای اتصال مجدد نظام بانکی ایران به نظام بین الملل است ابراز امیدواری کرد: در این همایش مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

