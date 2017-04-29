بانکهای ایرانی برای شفافیت بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اولریخ فون زانتیر در چهارمین همایش بانکی و تجاری ایران و اروپا گفت: شرکت KPMG سابقه دیرینه ای در ایران دارد و ما در بازار ایرانی فعالیت داشتیم تا اینکه در سال ۲۰۰۰ فضای سیاسی، ما را مجبور به ترک ایران کرد اگرچه سال گذشته بار دیگر به بازار ایران بازگشتیم و یکی از شرکتهای خدماتی بین المللی هستیم که در بازار مالی به ایران آمده ایم.

رئیس خدمات مالی شرکت KPMG فرانکفورت افزود: افزود: ما به بانکهای ایرانی در تهران خدماتی دادیم و همچنین بانکهایی که می خواهند در آلمان شعبه داشته باشند، در عین حال تیم توسعه تجاری در تهران حضور دارد و تلاش می شود که روابط بار دیگر ایجاد کنیم؛ بنابراین ما متعهد هستیم تا به اهداف خود دست یابیم.

به گفته زانتیر، این شرکت حمایتهای مالی را موضوع اصلی کار خود می داند و در خصوص مقررات، ریسک و تطبیق تمرکز داریم و موضوعات مهمی مثل تحریم و تطبیق با استانداردهای بین المللی البته بر کار ما سایه افکنده بود، اما ما می توانیم استانداردهای بین المللی مثل بازل ۳ یا IFRS را به بانکهای ایرانی آموزش دهیم.

وی اظهار داشت: تمرکز ما می تواند بر تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار بانکی نیز باشد، باتوجه به اینکه فضای کسب و کار در ایران و سایر نقاط جهان نیز در حال تغییر است، این در حالی است که ما حمایت هایی از جریانات سیاسی در آلمان داریم که علاقمند به تقویت اقتصاد ایران و آلمان هستند. ضمن اینکه وزارت اقتصاد آلمان نیز در کنار دولت این کشور، مروج تجارت با ایران هستند.

زانتیر خاطرنشان کرد: روابط بانکی کمک زیادی برای ایجاد فعالیتهای تجاری به نفع دو طرف دارد و فعالیت هایی نیز شروع شده است؛ تا اینکه یکی از مهمترین گام هایی که باید برداشته شود، وصل مجدد ایران به شبکه سوئیفت بوده است؛ اما با وجود این روابط همچنان هنوز به سطحی نرسیده که سیاستمداران و تجار دو کشور آرزوی آن را داشتند، اما اینکه دلایل چه بوده که روند سرعت نیافته است، باید چشم انداز طرف غربی را لحاظ کرد.

وی افزود: مهم است که چشم انداز بازارهای آلمان را در نظر گرفت این در حالی است که هنوز مشکلاتی در شبکه بانکی وجود دارد و شفافیت در خصوص داده های مالی و ریسک به ویژه استانداردهای بین المللی سیستم های ریسک و تطبیق و البته تحریم ها باید به وجود آید.

زانتیر اعتماد متقابل را شرط روابط بانکی دانست و گفت: بانکداران ایرانی- آلمانی به خوبی همدیگر را می شناسند، البته نمی توان تفاوت در استانداردهای حسابداری و حسابرسی را نیز نادیده گرفت. این درحالی است که تفاوت هایی نیز از منظر ریسک و تطبیق وجود دارد.

این مقام مسئول در شرکت KPMG خاطرنشان کرد: اقدام بانک مرکزی برای ریل گذاری استانداردهای IFRS قابل تقدیر است و البته ما هم حاضریم کمک کنیم که گزارش ها شفافیت لازم را داشته باشد. در این میان بانک های غربی می گویند که ربته بندی بانکهای ایرانی از منظر ریسک بسیار دشوار است.

وی افزود: بانکهای ایرانی گام هایی را برای تقویت قوانین ضد پولشویی برداشته اند و مقابله با تامین مالی تروریسم دارند، اما کارهای زیادی نیز باقی مانده است و FATF می گوید که هنوز ایران ریسک بالایی دارد و باید در تعامل با آن محتاط بود.

زانتیر مانع سوم بر سر روابط بانکی ایران و آلمان را تحریم ها دانست و گفت: ایران هنوز هم مشمول تحریم هایی است که اگرچه برجام گام های اولیه را سپری کرده است ولی همچنان تحریم هایی از جانب اروپا و ایالات متحده وجود دارد و نظام بانکی آلمان به شدت مرتبط با بانکداری آمریکایی است و شرکتها یا اشخاص غیر امریکایی با اینکه می توانند وارد روابط تجاری با ایران شوند، ولی موضوع داغی که از منظر غربی مطرح است، این است که هنوز فضای ریسک وجود دارد و این سبب پیچیده شدن روابط است و نمی توان فاصله بین اشخاص امریکایی و غیرامریکایی ایجاد کنند.

وی افزود: با همه این مشکلات، خبر خوب نیز است که بانکهایی به اندازه کافی در اروپا وجود دارد که دوست دارند در خصوص شناخت رژیم تحریم ها تلاش کنند و سعی نمایند تا در ایران سرمایه گذاری کنند؛ اما ما باید بر این بانکها تمرکز کنیم و با بانکهایی ارتباط برقرار کرده که می خواهند با ایران روابط برقرار کنند.

زانتیر گفت: افزایش شفافیت باید در دستور کار قرار گیرد و برای بانکهایی که ساختار خود را بازآرایی می کنند، فضا را تسهیل کنیم تا اینکه چک کردن کارها در مقایسه با فهرست تحریم ها آسانتر شود، البته موانعی هست ولی اعتقاد دارم که می توان مشکلات را حل کرد. خوشبین هستم که می توانیم روابط بانکی را گسترش داده و روابط تجاری را در سایه آن افزایش داد.