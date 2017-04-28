زخمی شدن دهها فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ۵۵ شهروند فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری توسط نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

شهروندان فلسطینی در همبستگی با اسیران فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی که اعتصاب غذا کرده اند، راهپیمایی کردند.

در همین راستا جمعیت هلال احمر فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که تیم های امداد به ۵۵ زخمی امدادرسانی کرده اند که طبق این بیانیه ۹ نفر از زخمی ها با گلوله جنگی، ۶ نفر با گلوله پلاستیکی و ۴۰ نفر دیگر در نتیجه استنشاق گازهای اشک آور زخمی شده بودند.

بیش از ۲ هزار اسیر فلسطینی در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان های رژیم صهیونیستی و در جهت احقاق حقوق انسانی خود دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.

مردم فلسطین امروز برای ابراز همبستگی از اسیران فلسطینی همزمان با برگزاری نماز جمعه، تظاهرات گسترده در سرزمین های اشغالی برگزار کردند.