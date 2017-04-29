موسسات قرآنی غیر فعال در سطح کشور تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهبودی صبح شنبه در حاشیه کارگاه آموزشی مدیران موسسات قرآن و عترت (ع) استان سمنان که به میزبانی مجتمع فرهنگی ولایت سمنان برگزار شد، ضمن بیان اینکه در طول تاریخ انقلاب اسلامی فعالیت قرآنی توسط مردم به صورت خود جوش و حمایت اقشار مختلف انجام می شد، ابراز داشت: مردم امروز مطالبات قرآنی دارند که این امر می تواند در راستای تکالیف موسسات قرآنی تعریف شود اما از آنجا که برخی موسسات در طول سال فعالیتی طبق انتظار مردم ندارند، قطعا با آنها برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت دینی و قرآنی ساماندهی شد، افزود: پس از دوران دفاع مقدس با تلاش دستگاه های مردمی، دستگاه هایی در زمینه فعالیت دینی و مذهبی ورود پیدا کردند که در این بین سازمان تبلیغات اسلامی در اوایل دهه ۶۰، کانون قرآنی را بنا بر یک تکلیف، ایجاد کرد و به دنبال آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۷۵ با تاسیس موسسات فرهنگی و در سال ۸۶ با تاسیس موسسات قرآنی در این عرصه ورود پیدا کرد لیکن امروز شاهد یک انسجام در امور قرآنی هستیم که این امر در راستای مطالبات مردمی صورت گرفته است.

دبیر اجرایی هیئت رسیدگی به امور موسسات قرآن و عترت کشور با اشاره به اینکه حضور دو دستگاه مهم در ساماندهی قرآنی علیرغم مزایا و محاسن، به دلیل برخی از موازی کاری ها، مشکلاتی را هم به دنبال داشت، تاکید کرد: استفاده های خوبی از ظرفیت های نظام اسلامی در برهه ای از زمان صورت نمی گرفت اما پس از پیگیری ها از سال ۹۳به بعد این موضوع به شورای توسعه فرهنگ قرآنی واگذار و شکل منسجم تری به خود گرفت.

بهبودی با بیان اینکه بعد از سال‌ها موازی کاری دو دستگاه، آئین نامه دوباره بازنگری و آیین نامه جدید پس از یک سال و نیم برای اجرا تصویب شد، ابراز داشت: در بیستم تیرماه سال گذشته اولین گام برداشته شد و با راه اندازی سامانه موسسات فرهنگی قرآن و عترت برای متقاضیان تاسیس موسسه مجوز صادر شده است.

وی افزود: متاسفانه در یک دهه آینده با این مشکل مواجه خواهیم شد که موسسات قرآنی دارای مجور و مشغول به ارائه خدمات، مبتلا به کاهش کیفیت خدمات قرآنی شوند و این باعث می شود که کارهایشان در حد انتظار نباشد در همین راستا امروز موسساتی که نتوانند نیازهای مردم را تامین کنند محکوم به تعطیلی هستند و از سوی دیگر باید گفت این موسسات شاید بتوانند طی چند سال با ارائه این خدمات به فعالیت خود ادامه دهند اما اگر نتوانند خدمات خود را با توجه به نیازهای مردم و روز ارائه دهند ناگزیر می شوند که فعالیت های خودشان را متوقف کنند.