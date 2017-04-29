داوطلبی یک زن در انتخابات شورای شهر سرخه/ رقابت ۲۴نفر نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده صبح شنبه در جلسه توجیهی داوطلبان حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر سرخه به میزبانی فرمانداری، بیان داشت: با به اوج رسیدن رقابت ۲۴نفر پس از تائید صلاحیت از سوی شورای نظارت بر انتخابات سرخه، سرنوشت کرسی های شورای شهر در انتظار انتخابات ۲۹اردیبهشت ماه خواهد بود که در این باره باید گفت خوشبختانه با هماهنگی های صورت گرفته تمامی فرآیند های انتخابات بر طبق دستور وزارت کشور در دست اجرا است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه اخلاق انتخاباتی در تمامی مراحل تبلیغات باید سرلوحه کار نامزدها قرار گیرد، افزود: رقابت سالم به همراه رفاقت یقینا در جذب حداکثری و مشارکت بالای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم تاثیر به سزایی خواهد داشت.

تبلیغات غیر مجاز جمع آوری می شوند

فرماندار سرخه گفت:تخریب نامزدهای رقیب با استفاده از روش های غلط و ناصحیح علاوه بر اینکه تاثیرات مخرب فرهنگی دارد، در مکتب اسلامی و دینی نیز پسندیده نخواهد بود.

مویدی زاده با اشاره به دستورالعمل تبلیغات شوراهای اسلامی شهر و همچنین تشریح موارد آن برای نامزدهای حاضر گفت: نامزدها باید ضمن عمل به دستورالعمل ابلاغی نسبت به رعایت اخلاق انتخاباتی اقدام‌ و زمینه را برای برگزاری انتخاباتی سالم، منظم و ایمن به دور از هرگونه حاشیه و تنش فرآهم آورند.

وی با اشاره به اینکه محل مخصوص تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: با همکاری کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان و شهرداری این ‌نقاط در سطح شهر آماده شده و تبلیغات غیر مجاز نامزدها توسط کمیته امحاء ستاد انتخابات شهرستان سرخه جمع آوری خواهد شد.