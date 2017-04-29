صنعت قشم مغلوب تیم فوتسال بانوان پیروزی کامیاران شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم دور نهایی مسابقات فوتسال لیگ دسته یک بانوان باشگاه های کشور روز جمعه ۸ اردیبهشت ماه در شهرهای مختلف پیگیری شد.

نماینده استان کردستان ساعت ۱۱ صبح در سالن ورزشی المپیک کامیاران میزبان تیم بالان صنعت قشم بود و یک دیدار جذاب را به نمایش گذاشت.

بازیکنان تیم پیروزی کامیاران توانستند همچون دیدارهای گذشته نیز منسجم و با انگیزه تر در مقابل تیم حریف عرض اندام کنند و موفق شدند با نتیجه ۷ بر ۵ نماینده قشم را شکست دهند و سومین بُرد خود را بدست آورند.

تیم پیروزی کامیاران در هفته چهارم مسابقات فوتسال لیگ دسته یک بانوان باشگاه های کشور روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه در خارج از خانه به مصاف کوهدشت لرستان می رود.

در این مرحله ۸ تیم از باشگاه های مختلف کشور حضور دارد و جهت صعود به رقابت های لیگ برتر با هم جدال می کنند.

در این رقابت ها تیم های مس رفسنجان، پیروزی کامیاران، کوثر فسا، آساره اندیمشک، کوهدشت لرستان، نفت امیدیه، علوان رامهرمز و بالان صنعت قشم حضور دارند.

نماینده استان کردستان به سرمربیگری فاطمه شریف به میدان می رود و فاطمه بیگدلی، سمیرا محمدپور، ملکه یوسفی، هانا حنیفه، طاهره شکری، سلما نوری، ندا تابعی، معصومه منتشلو، عذرا امینی، محدثخ محمدی، الهام تقی نیا، پرستو پرویزی و فرشته بابایی در ترکیب تیم پیروزی کامیاران قرار دارند.

در پایان این رقابت ها دو تیم به مسابقات فوتسال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور صعود خواهد کرد.