تیم ساکاپخش سقز در مصاف با نماینده اردبیل شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت های فوتسال لیگ دسته دوم با شگاه های کشور از روز جمعه ۸ اردیبهشت ماه در گروه دوم مسابقات برگزار شد.

نماینده استان کرستان در ادامه این مسابقات به اردبیل رفت و رأس ساعت ۱۶ خارج از خانه در مقابل پارس آباد این شهر قرار گرفت.

تیم فوتسال ساکا پخش سقز در پنجمین بازی به تدوام پیروزی های خود نتوانست ادامه دهد و با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و نخستین شکست این رقابت ها تا هفته پنجم را بدست آورد.

نماینده کردستان با این شکست همچنان با ۱۲ امتیاز در صدر جدول رقابت های فوتسال لیگ دسته ۲ باشگاه های کشور قرار دارد، تیم های اروم آلیاژ ارومیه و پارس آباد اردبیل به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

نماینده کردستان در ادامه این رقابت ها روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه در هفته ششم میزبان تیم قایقران تکاب خواهد بود.

این رقابت ها در ۴ گروه ۸ تیمی برگزار خواهد شد که تیم ساکا پخش سقز نماینده کردستان در گروه دوم مسابقات قرار گرفته است.

تیم ساکا پخش سقز با تیم های پارس آباد اردبیل، شهید دهقان نیا اردبیل، اروم آلیاژ ارومیه، قایقران تکاب، همتاز موتور بناب، خالص سازان روی زنجان و مهیان تبریز همگروه است.

گفتنی است، تیم های اول تا سوم هر گروه به مرحله دوم صعود خواهند کرد که مرحله دوم این مسابقات در دو گروه ۶ تیمی برگزار خواهد شد.