جودوکار مریوانی نشان برنز رقابت های بین المللی را بر گردن آویخت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان کردستان، سومین دوره تورنمنت بین المللی جودو با عنوان جام صلح و دوستی در شهرستان سراب در اوزان مختلف به پایان رسید.

دو تیم از کشور های روسیه، آذربایجان و جودوکارانی از کشورهای گرجستان، قزاقستان و قرقیزستان، ورزشکاران خارجی حاضر در این رقابت ها بودند.

همچنین دو تیم از ملی پوشان نوجوانان کشور ایران، دو تیم از شهرستان سراب و تیم هایی از استان های زنجان، همدان، کرمانشاه، گلستان و البرز نیز در این مسابقات حضور داشتند.

کاوان مجیدی جودوکار مریوانی در قالب تیم ملی نوجوانان کشور در سومین دوره تورنمنت بین المللی سراب شرکت کرد و موفق شد در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم نشان برنز را به خود اختصاص دهد.

مجیدی در سال گذشته در اولین حضور توانست مدال نقره این دوره از رقابت ها را کسب کند و در سال جاری دومین دوره خود را تجربه کرد.

گفتنی است، در این رقابت ها ۷ تیم خارجی و ۸ تیم داخلی حضور داشتند و به مدت یک روز در سالن سه هزار نفری شهرستان سراب برگزار شد.