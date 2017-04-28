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۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۳:۴۸

قاسمی:

تجاوز های مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه نقض تمامیت ارضی است

تجاوز های مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه نقض تمامیت ارضی است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: تجاوز های مکرر رژیم اسرائیل به سوریه نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور، مغایر موازین بین المللی و در راستای تقویت تروریست هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه و مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه، آنرا مغایر همه قوانین و موازین بین المللی خواند.

قاسمی افزود: شکی نیست این حملات در راستای تضعیف دولت قانونی سوریه و  نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد و علیه صلح و امنیت جهانی است.‌

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: اینگونه عملیات تجاوزکارانه نمی تواند هم راستا با تقویت تروریست های تکفیری - صهیونیستی که در میادین نبرد روز به روز به زوال و نابودی نزدیک تر می شوند، نباشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان از مجامع بین المللی بویژه سازمان ملل متحد خواست تا در مقابل اینگونه تجاوزات که بر هم زننده ثبات و امنیت منطقه و جهان است، سکوت نکرده و برای جلوگیری از تکرار آن همه تلاش خود را به کار بندند.

کد مطلب 3964472

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