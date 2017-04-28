پارلمان «مونته نگرو» عضویت این کشور در ناتو را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پارلمان مونته نگرو در نشست روز جمعه خود بطور رسمی با پیوستن این کشور کوچک حوزه بالکان به «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی»- ناتو- موافقت کرد.

این در حالی است که بلوک نظامی ناتو کمتر از ۲۰ سال پیش و در جریان جنگ کوزوو، این کشور اروپایی را هدف بمباران خود قرار داد.

حال این تصمیم پارلمان مونته نگرو با اعتراضات مردم این کشور و شخصیتهای مخالف دولت روبرو شده است.

به رغم این مخالفتها، اعضای پارلمان مونته نگرو در رأی گیری روز جمعه- با ۴۶ رأی مثبت و بدون رأی منفی- موافقت کردند که این کشور به عنوان بیست و نهمین عضو ناتو به این بلوک نظامی بپیوندند.

اما قانونگذاران مخالف با عضویت مونته نگرو در ناتو، این جلسه رأی گیری پارلمان را تحریم کردند و در محوطه بیرونی عمارت پارلمانی نیز هزاران تن از معترضان برای اعلام اعتراض خود به طرح پیوستن مونته نگرو به ناتو تجمع نمودند.

معترضان علاوه بر سر دادن شعارهایی همچون «خیانت به کشور» و «دزدان»، بنری در دست داشتند که بر روی آن این عبارت درج شده بود: «ناتو [ائتلاف] قاتلان، دستان شما به خون آلوده است». این معترضان پیش از آنکه بطور آرام و مسالمت آمیز متفرق شوند، پرچم ناتو را به آتش کشیدند.

در همین اثناء، رهبران گروههای مخالف اعلام کردند که نتایج جلسه رأی گیری پارلمان را به رسمیت نمی شناسند و در صورت راهیابی به مسند قدرت در آینده، این موضوع را به همه پرسی خواهند گذاشت.

شایان ذکر است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه (۱۳ آوریل/ ۲۲ فروردین) با امضای سند پیوستن کشور مونته نگرو به «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی»- ناتو- مانع بالقوه بر سر عضویت این کشور حوزه بالکان را در این ائتلاف نظامی از میان برداشت.

اکنون با پیوستن مونته نگرو به ناتو به عنوان ۲۹اُمین عضو این ائتلاف نظامی، روابط مسکو- واشنگتن بیش از گذشته با تنش همراه خواهد بود؛ زیرا مسکو عضویت این کشور در ناتو را «اقدامی تحریک آمیز» می داند.