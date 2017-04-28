حادثه تصادف در اتوبان تهران- قم ۴ نفر را مصدوم کرد/۱ نفر فوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه شامگاه جمعه در اثر برخورد دو خودرو در اتوبان تهران- قم ۴ نفر مصدوم شدند.

این حادثه سبب فوت یک نفر از هموطنانمان نیز شد تا مجموع حادثه دیدگان این تصادف به ۵ نفر برسد.

تصادف مذکور در تیر برق ۱۹۱ اتوبان تهران- قم و در محدوده جغرافیایی استان تهران رخ داد.

این حادثه علاوه بر مصدوم کردن ۴ نفر و فوت یک نفر خسارات مالی فراوان به خودروها وارد کرد.

علت کارشناسی این تصادف هنوز به طور قطعی مشخص نیست اما بر اساس اطلاعاتی که از افراد حاضر در صحنه تصادف دریافت کرده ایم سرعت زیاد و عدم دقت کافی سبب وقوع حادثه شده است.