بیمه ها زیر بار تامین هزینه های دندانپزشکی نمی روند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام پارسایی درباره بالا بودن هزینه های درمان دهان و دندان، افزود: واقعیت آن است که به دلیل آنکه وزارت بهداشت قادر به تامین هزینه های دهان و دندان نیست لذا این هزینه ها بر دوش بیمار سنگینی می کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بیمه ها برای پوشش کامل هزینه های دهان و دندان همراهی لازم را با وزارت بهداشت ندارند و کمتر بیمه ای این هزینه ها را متقبل می شود همین امر سبب شده آمار پوسیدگی دندان ایرانی ها رو به افزایش رود.

پارسایی با بیان اینکه وزارت بهداشت باید ورود جدی به عرصه مراقبت از دهان و دندان داشته باشد، تصریح کرد: از سوی دیگر در بخش فرهنگسازی نیز عقب هستیم و نتوانستیم برای کودکان و نوجوانان تاثیرگذاری مسواک زدن و پیشگیری از خرابی دندان را تفهیم کنیم به همین علت پوسیدگی دندان در کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته آمار بالایی است.

وی یادآور شد: اگر آموزش های لازم به افراد جامعه ارائه شود هم افراد متحمل هزینه های سنگین دندان پزشکی نخواهند شد و هم میتوان تا حد زیادی این آمار را کاهش داد.

پارسایی گفت: برای رسیدن به نقطه مطلوب لازم است سازمان های بیمه گر مسئولیت پذیرتر باشند و دست وزارت بهداشت را در حمایت از بیماری های دهان و دندان خالی نگذارند زیرا امروزه بیمه هایی همچون تامین اجتماعی و خدمات درمانی این خدمات دهان و دندان را پوشش نمی دهند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: ناگفته نماند که نظارت بر عملکرد دندان پزشک نیز تا حد زیادی می تواند از هزینه های بیمار جلوگیری کند زیرا گاهی به دلیل تشخیص اشتباه پزشک، بیمار ناچار است چندین بار برای یک دندان هزینه کند که می طلبد وزارت بهداشت ورود جدی در این عرصه داشته باشد.