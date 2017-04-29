مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: انتخاب مجدد نام اقتصاد مقاومتی در نام گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان از آن دارد که در شرایط فعلی ضروری است این مساله به عنوان یک موضوع مهم و تعیین کننده در برنامه ریزی ها گنجانده شود.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(جمنا) اعتقاد دارد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدامات اصولی و اثرگذاری از سوی دولت یازدهم به اجرا گذاشته نشده و در حوزه رفع مشکلات تولید داخلی، ایجاد اشتغال، رفع بیکاری و همچنین جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق، طی چهار سال اخیر ثمره چندانی به دست نیامده است.

عباس خسروانی، سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در استان مرکزی در گفت و گویی با خبرنگار مهر، به تشریح دیدگاه های این جبهه در خصوص اقتصاد مقاومتی پرداخته است که در ادامه می خوانید؛

فلسفه شکل گیری جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(جمنا) در کشور چه بود؟

یکی از فلسفه های شکل گیری جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(جمنا) پیگیری مطالبات انقلاب است. جدای از اینکه چه دولتی بر سر کار است، جمنا وظیفه دارد مطالبات و آرمان های انقلاب اسلامی را پیگیری کند و هر نوع کمکی که بتواند به دولت ها در تحقق اهداف انقلاب انجام خواهد داد.

در رابطه با شرایط اقتصادی کشور و اقدامات مورد نیاز در این زمینه جمنا چه دیدگاهی دارد؟

یکی از مطالبات جدی جریان انقلاب که معتقدیم راهکار حل بسیاری از مشکلات کشور به شمار می رود، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. ما وظیفه داریم تحقق این سیاست ها را از دولت ها مطالبه کنیم و نقدها و پیشنهادات خود را هم ارائه دهیم. با توجه به آن که مقام معظم رهبری سال ۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام نهاد و سال جاری هم سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گرفته، اما معتقدیم اقدامات موثر چندانی در این زمینه انجام نشده است.

راهکار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی چیست؟

ما معتقدیم اگر چه امروز کشور با انواع مشکلات اقتصادی دست به گریبان است اما برای آن راهکار وجود دارد و راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی را تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می دانیم. با وجود تاکیداتی که از سوی رهبر معظم انقلاب بر مقوله اقتصاد مقاومتی می شود، همچنان شاهد درجا زدن در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم. لذا یکی از انتقادات ما به دولت، بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

مهمترین محور اقتصاد مقاومتی توجه و اعتماد به توانمندی های داخلی است. امروز مناطق آزاد ما که برای تسهیل صادرات و رونق اقتصادی احداث شده بودند به سکوی واردات کشور تبدیل شده اند. چشم امید داشتن به خارج از کشور به منظور حل مشکلات اقتصادی طی چهار سال گذشته نه تنها گره ای از مشکلات باز نکرد بلکه بر مشکلات افزود که رکود حاکم بر صنایع کشور یکی از این عواقب است.

به عقیده جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی علت رکود فعلی و تداوم مشکلات اقتصادی چیست؟

نداشتن برنامه منسجم و زمان بندی شده برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یکی از این عوامل است. در این راستا از سوی دولت ستادی به نام اقتصاد مقاومتی تشکیل شده اما در عمل ثمره چندانی که بیان کننده حرکت رو به جلو در زمینه اقتصاد مقاومتی باشد مشاهده نشده است.

ای کاش این ستاد گزارشی به مردم ارائه می داد که در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی انجام داده و چه دستاوردهایی را برای کشور کسب کرده است. این ستاد در حالی تشکیل شده که شاهد واردات بی رویه انواع کالاهای غیرضروری هستیم. سیاست های اقتصاد مقاومتی با هر نوع وارداتی که به تولیدکننده داخلی ضربه بزند و به جای ایجاد شغل برای جوان ایرانی او را بیکار کند مخالف است. انتظار این بود دولت طی چهار سال گذشته با برنامه ریزی دقیق و منسجم محور کارها و برنامه های اقتصادی خود را بر مبنای اقتصاد مقاومتی بنا کند، اما می بینیم که هزینه های جاری دولت مرتب در حال افزایش است که این بر خلاف اقتصاد مقاومتی است.

در وزارت نفت دولت یازدهم به منظور جذب شرکت های خارجی در صنعت نفت، قراردادهایی تنظیم شد که به IPC معروف شدند.این قراردادها با هشدار شدید کارشناسان مواجه شده و موج اعتراضات باعث شد تا دولت مصوبه جدیدی را با پنج ماده ارائه دهد و از اصلاح این قراردادها سخن بگوید، اما همچنان صاحب نظران انتقادات جدی به این نوع قراردادها دارند. این اقدام هیچ تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد بلکه در تقابل با آن است.

بهره گیری از توان داخلی به منظور رونق تولید و اشتغال در کشور از چه طریقی امکان پذیر می شود؟

یکی از حوزه هایی که در آن می توان اقتصاد مقاومتی را به خوبی دنبال کرد، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده مشاغل زودبازده است. امروز در دنیا سرمایه گذاری های زیادی در رابطه با صنایع کوچک صورت می گیرد به طوری که در کشورهایی چون آلمان، آمریکا و ژاپن بار اصلی اشتغال بر دوش بنگاه های کوچک و متوسط است. از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر احیای صنایع کوچک و متوسط با توجه به آمار بالای اشتغال این صنایع در کشور تاکید کرده اند. اما طی سال های اخیر بیشتر به صنایع بزرگ توجه شده و در حمایت از صنایع کوچک نیز راهکارهایی که به کار گرفته شد اصولی نبوده و مشکل چندانی را از واحدهای صنعتی کوچک حل نکرد.

علاوه بر موضوع اشتغال و تولید، در دیگر حوزه های اقتصاد عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از نقدها در حوزه اقتصادی، موضوع هدفمندی یارانه هاست. در این مبحث نیز دولت عملکرد مناسبی که در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد نداشته است. یکی از کارهایی که دولت باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی انجام می داد قطع یارانه پردرآمد ها و طبقات مرفه بود که البته این موضوع در برنامه های وعده داده شده دولت قرار داشت، اما در این زمینه عملکرد قابل قبولی مشاهده نشد. حتی بعد از آن که مجلس دست دولت را در این زمینه باز گذاشت باز هم دولت اقدام خاصی انجام نداد در حالی که به راحتی می توانست افراد پر درآمد را شناسایی کند.

از سوی دیگر دولتمردان فعلی که منتقدان دیروز یارانه ها بودند، امروز به حامیان پرداخت یارانه تبدیل شده اند که هم آن را مصیبت عظما می دانند و هم در آستانه انتخابات یارانه اقشار ضعیف را سه برابر افزایش می دهند. این وضعیت آشفته در بحث یارانه ها و هدفمندی آن در تقابل با سیاست های اقتصاد مقاومتی است و کمکی به تحقق آن نخواهد کرد.