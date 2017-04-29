شایع ترین دردهای پا/آسیب ارتوپدها از طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن موحدی یگانه در ارتباط با شایع ترین دردهای پا، افزود: عمدتا دردهای پا تقسیم بندی متفاوتی بر اساس منشأ بروز دارند، به طور مثال مشکلات عروقی، مشکلات اعصاب پا و آسیب های ورزشی می تواند سبب بروز درد در پا و مچ پا بشود.

وی ادامه داد: مشکلات اعصاب پا می تواند ناشی از اختلال در کارکرد کمر یا زانو باشد و درد ارجاعی آن در پا بروز کند.

این فوق تخصص ارتوپدی تصریح کرد: پیاده روی ممتد، تغییر شکل انگشتان پا یا کف پا و ایستادگی های طولانی مدت نیز می تواند سبب بروز درد در مچ پا شود که رفع این مشکلات با اقدامات پیشگیرانه امکان پذیر است.

موحدی یگانه در ارتباط با ویژگی های کفش استاندارد گفت: یک کفش استاندارد باید حتما دارای ۲.۵ سانتی متر پاشنه باشد همچنین عرض پاشنه ۵ تا ۷ سانتی متر بوده و قوس کف سفت باشد این ویژگی ها هم برای مردان و هم زنان یکسان بوده و برای پیاده روی و سرپا ایستادن مناسب است.

وی به درمان های درد مچ پا اشاره کرد و گفت: افرادی که دچار درد در پا و مچ پا بوده باید حتما به پزشک متخصص ارتوپدی مربوطه مراجعه کنند که بر اساس منشا بیماری درمان خاص برای آن در نظر گرفته می شود.

این فوق تخصص ارتوپدی عنوان کرد: گرفتگی های عروقی در زانو، لگن، شکم و مچ پا می تواند سبب کاهش خون رسانی به کف پا و بروز درد در این ناحیه حتی در حالت خواب و استراحت شود بنابراین بسته به منشا بیماری پزشک درمان مناسب را تجویز می کند.

موحدی یگانه در ادامه به برگزاری کنگره جامعه جراحان ایران در اردیبهشت ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: متأسفانه جراحی پا و مچ پا در کشور ما نوین و نوپا بود همچنین جراحی ارتوپدی استخوان و مفاصل پا از مباحثی است که به تازگی در کشور به آن پرداخته می شود و در این کنگره به این موضوعات و ارائه آن توجه شده است.

وی ادامه داد: جراحی پا و مچ پا در ایران حدود ۴ تا ۵ سال است که شکل گرفته و روز به روز به جراحان این حوزه افزوده می شود. پیشرفت های چشمگیری در این حوزه داشتیم که می توان به ابداع تکنیک جراحی جدیدی برای درمان فلج و افتادگی مچ پا توسط جراحان ایرانی اشاره کرد. در همین زمان کوتاه مقالات متعددی از ایران در مجلات علمی دنیا چاپ و ارائه شده است و همچنین ایران اولین کشور خاورمیانه است که تعویض مفصل مچ پا در آن انجام شده است.

این فوق تخصص ارتوپدی در خصوص بی عدالتی در تعرفه ها با اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: طرح تحول سلامت بیشترین ضربه را به جامعه ارتوپدی به ویژه در حوزه پا و مچ پا وارد کرده است.

موحدی یگانه ادامه داد: تبعیض تعرفه گذاری به نوعی است که برای تعویض مفصل مچ پا که حداقل ۴ساعت زمان می برد تعرفه ای نصف عمل جراحی که ۵ تا ۱۰ دقیقه زمان می برد در نظر گرفته شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه تبعیض در تعرفه گذاری موجب شده تا جراحان سوق به عمل جراحی ساده و معمول آورده و از انجام جراحی های پیچیده اکراه داشته باشند و این طرح باعث آسیب به جامعه ارتوپدی و به خصوص بیماران دارای مشکلات ارتوپدی شده است.

کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران همزمان با کنگره جامعه جراحان ایران ۱۸ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۶ در سالن همایش رازی تهران برگزار می شود.